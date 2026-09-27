LUDI TIKET, nedelja, 271.573 dinara: Kembridž u 90+1 za lep vikend-ulov
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Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 07:22
Sve ostalo prošlo dosta lako
Tiket pred vama dolazi nam iz sa uplatog mesta u Vladičinom Hanu i predstavlja ozbiljnu majstoriju. NIjedan konačan ishod, nekoliko puta GG, GG3+ i kombinacija pobeda gostiju plus veći broj golova od postavljene margine. Ukupno 12 parova, zaokružena kvota 2089,03, a tu je pride i SUPER MULTI BONUS na osnovu kog je osnovni dobitak (208.903 dinara) značajno uvećan.
Zanimljivo da je najveći broj tipova prošao relativno lako. Najviše drame bilo je na susretu engleske Lige 1 između Kembridža i Vimbldona, na kom je naš kladilac čekao GG, a sve do 90. minuta gosti su vodi sa 1:0. Tek u prvom minutu sudijske nadoknade Kembridž je postigao toliko željeni pogodak i zaokružio ovaj par.
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