Rezzime jučerašnjeg dana (subota): Dvojke na Hrvatsku i Englesku za pune džepove

ZAOKRUŽENO

ČEŠKA - HRVATSKA (tip gg, kvota 1,75) - rezultat 1:2

Iz kreveta pravo na teren – da povede. Luka Modrić preležao je grip, uvrstio ga je Slaven Bilić u startnu postavu i dobio je sve ono što je očekivao od iskusnog veziste Milana, pa i više od toga. Jer, ne samo da je bio dirigent, nego je bio i strelac. Poveo je Hrvatsku do pobede na otvaranju u Ligi nacija, pogurao ju je u Češkoj – 1:2 (0:0).

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ČEŠKA - HRVATSKA (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:2

Među 10 najigranijih tipova današnjeg dana našao se i top GG na utakmicu između Češke i Hrvatske. Poput dvojke na Vatrane i ovaj tip vam je prošao, nakon što je izjednačujući pogodak za Knedličke postigao Adam Karabec u 54. minutu.

ENGLESKA - ŠPANIJA (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 2:3

Nema im ravnih. I više nema dileme da je tako. Dokazali su to Španci na severnoameričkom kontinentu osvojivši Mundijal, potvrdili večeras na startu Lige nacija savladavši u ultrauzbudljivom meču prepunom preokreta Engleze na Vembliju - 3:2 (1:2).

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SLOVAČKA – MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:0

Verovatno je Slovačka kvalitetom zaslužila da igra u B diviziji, ali tim Vladimira Vajsa ipak mora da nastupa u C diviziji ove jeseni. Danas nisu imali Slovaci problema u duelu prvog kola protiv nejake Moldavije, a golove za trijumf domaćih dali su Ivan Šranc u 32. i Ondej Duda iz penala u 40. minutu.

ALBANIJA – BELORUSIJA (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 2:0

Veoma dobar kvalifikacioni ciklus za prošlo Svetsko prvenstvo imala je Albanija, iako nije uspela da se plasira na Mundijal. U međuvremenu je kormilo reprezentacije napustio Silvinjo, a zamenio ga je 63-godišnji Italijan Rolando Maran. Nekadašnji trener više klubova iz Serije A je na takmičarskom debiju na klupi Albanije upisao pobedu nad Belorusijom, a strelci su bili Kristijan Aslani iz penala u 34. minutu i Ernest Muči u 42. minutu.

NAC BREDA - AJNDHOVEN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:2

Holandska druga liga se igra redovno, ona nije zahvaćena reprezentativnom pauzom, a u utakmici osmog kola Breda je trijumfovala protiv Ajndhovena 4:2. Od šest pogodaka na utakmici samo jedan je pao u prvom poluvremenu, a svi ostali viđeni su u nastavku. Posle osmog kola, Breda je deveta na tabeli, dok je Ajndhoven trinaesti od 20 klubova u ligi.

ĆITADELA - LEKO (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Sećate li se Mirka Antonućija, koji je pre oko 10 godina važio za jednog od najtalentovanijih italijanskih fudbalera. Sada ima 27 godina, igra u Seriji C za Ćitadelu i danas je upisao prvi gol u sezoni. Antonućijev tim je trijumfovao protiv Leka 3:1 i sada zauzima lidersku poziciju u trećem rangu takmičenja italijanskog fudbala. Leko je trenutno 11. na tabeli od 20 klubova u ligi.

MAKEDONIJA – ŠVAJCARSKA (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:3

Prošetala se Makedonija C divizijom Lige nacije, zabeležila pet pobeda i jedan remi, uz samo jedan primljenog gol, ali na premijeri u višem rangu takmičenja doživela je otrežnjenje. Švajcarska je u ovom času za klasu bolji sastav i to je potvrdila, mada je igrala bez najvažnijeg igrača, Granita Džake - 3:0.

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PRECRTANO

ISLAND – ESTONIJA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Kiksnuli su Islanđani na startu C divizije Lige nacija. Bod u Rejkjaviku osvojila je Estonija. Poveo je domaćin golom Andrija Gudjonsena u 45. minutu, ali gol Ejdurovog sina nije bio dovoljan da favorit osvoji sva tri boda. Izjednačenje Estoncima doneon je igrač belgijskog Genta Maksim Paskotsi u 64. minutu.

KENIJA – ERITREJA (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 1:1

Startovale su i kvalifikacije za Kup afričkih nacija, a nerešeno su odigrali u prvom kolu Kenija i Eritreja. Bilo bi to veliko iznenađenje da je Eritreja pobedila, ali je i osvajanje boda dobar rezultat za jednu od najslabijih afričkih reprezentacija. Eritreja je povela golom Naima Girmaija u 26. minutu, ali je Kenija izjednačila pogotkom Rajana Ogama u 87. minutu.