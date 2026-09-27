Najava dana (nedelja, 27. septembar): Orlovi ponovo na sceni

NEMAČKA - GRČKA, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Nemci su u poslednjim trenucima ispustili pobedu u Holandiji, dok su Grci u dubokoj nadoknadi stigli do tri boda protiv Srbije. Stresno je bilo za obe ekipe, ali sa različitim epilogom, pa tako Grci u boljem raspoloženju ulaze u ovaj meč. Pokazali su se kao veoma dobra ekipa i neće biti iznenađenje ako uspeju da se neporaženi vrate iz Nemačke.

NORVEŠKA - PORTUGALIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Uspeli su Erling Haland i družina da dođu do pobede u komšijskom derbiju sa Danskom, a sada će probati isto da učine protiv favorizovane Portugalije, koja je samo sa 1:0 savladala Vels. Od prethodnog okršaja ovih reprezentacija prošlo je čak 10 godina. Tada je, u prijateljskom meču na svom stadionu, Portugalija slavila sa 3:0. S obzirom na trenutni kvalitet Norvežana, ponavljanje tako ubedljive pobede bilo bi veliko iznenađenje.

DANSKA - VELS, 18.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Danska je na startu Lige nacija izgubila sa 2:3 od Norveške u gostima, što je dovelo do napete atmosfere u svlačionici usled zapaljivih komentara posle utakmice i kritika na račun selektora. Pokušaće sada kao domaćini da poprave situaciju protiv Velsa, koji je u prvom kolu poražen "samo" sa 0:1 u Portugaliji.

IZRAEL - R. IRSKA, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

I jedni i drugi su poraženi na startu Lige nacija i pokušaće da iskoriste ovu utakmicu da se prikažu u boljem svetlu. Meč se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj, a prethodni put kada su se sastali Izrael i Republika Irska bila je 2005. godina. Igrali su u istoj grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i obe utakmice su završene bez pobednika. Bilo je 1:1 u Izraelu, pa 2:2 u Irskoj.

LITVANIJA - AZERBEJDŽAN, 15.00

(Fudbal, Liga nacija)

Litvanija je na otvaranju Lige nacija pobedila Lihtenštajn sa 2:0 u gostima, dok je Azerbejdžan bio slobodan jer su samo tri selekcije u ovoj grupi. Slobodan termin iskoristili su za prijateljsku utakmicu sa Tadžikistanom, kog su savladali sa 1:0. Prethodni duel ovih reprezentacija odigran je 2019. godine, prijateljskog karaktera, a završen je bez golova.

GIBRALTAR - ANDORA, 18.00

(Fudbal, Liga nacija)

Andora je u prvom kolu ove grupe Lige nacija izgubila kao domaćin od Malte sa 1:2, pa će pokušati da se iskupi protiv Gibraltara koji je bio slobodan i igrao prijateljsku utakmicu protiv Svetog Tome i Principa - bez golova. U prethodna tri međusobna duela Gibraltar je dvaput savladao Andoru sa po 1:0, a prvi put kada su se sreli nije bilo golova.

MAJORKA - ALMERIJA, 16.15 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 2)

Majorka je prošle godine ispala, a Almerija nije uspela da se domogne Primere pošto je u baražu Malaga bila uspešnija. Oba kluba imaju ambiciju da ove sezone naprave iskorak i spadaju među kandidate za promociju. Trenutno su na pozicijama koje vode u plej-of, ali sezona tek hvata zalet i ima još dosta vremena. Pre tri sezone kada su se sastali u Primeri, oba puta je bilo nerešeno - 2:2 i 0:0.

RASING - BOKA JUNIORS, 22.00

(Fudbal, Kup Argentine)

U pitanju je četvrtfinale argentinskog kupa. Igra se samo jedan meč, a pobednik ide na Banfild. Krajem avgusta u prvenstvenom okršaju, takođe na Rasingovom stadionu, bilo je 1:1. Pre toga, u februaru ove godine, na Bokinoj Bombonjeri nije bilo golova.

ANADOLU EFES - BEŠIKTAŠ, 19.30

(Košarka, Turska 1)

Obe ekipe su doživele tesne poraze u prvom kolu Evrolige, pa će atmosferu u svlačionici pokušati da poprave na startu turskog prvenstva. Nije lako kada se kreće derbijem, ali ko pobedi dobiće jak vetar u leđa i injekciju samopouzdanja za naredne izazove.