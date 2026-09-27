Najava dana (nedelja, 27. septembar): Orlovi ponovo na sceni
Vreme čitanja: 3min | ned. 27.09.26. | 08:18
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
SRBIJA - HOLANDIJA, 18.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Liga nacija)
Nije dobro počelo, a sledi još teži protivnik. Grčka je u poslednjim trenucima stigla do pobede protiv Srbije, koja će ponovo kao domaćin igrati protiv Holandije. Nije to protivnik za "vađenje", ali moraće izabranici Veljka Paunovića da pokušaju da iznenade. Lale su u prvom kolu igrale 1:1 sa Nemačkom kod kuće.
Izabrane vesti
NEMAČKA - GRČKA, 20.45 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Liga nacija)
Nemci su u poslednjim trenucima ispustili pobedu u Holandiji, dok su Grci u dubokoj nadoknadi stigli do tri boda protiv Srbije. Stresno je bilo za obe ekipe, ali sa različitim epilogom, pa tako Grci u boljem raspoloženju ulaze u ovaj meč. Pokazali su se kao veoma dobra ekipa i neće biti iznenađenje ako uspeju da se neporaženi vrate iz Nemačke.
NORVEŠKA - PORTUGALIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Uspeli su Erling Haland i družina da dođu do pobede u komšijskom derbiju sa Danskom, a sada će probati isto da učine protiv favorizovane Portugalije, koja je samo sa 1:0 savladala Vels. Od prethodnog okršaja ovih reprezentacija prošlo je čak 10 godina. Tada je, u prijateljskom meču na svom stadionu, Portugalija slavila sa 3:0. S obzirom na trenutni kvalitet Norvežana, ponavljanje tako ubedljive pobede bilo bi veliko iznenađenje.
DANSKA - VELS, 18.00 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Liga nacija)
Danska je na startu Lige nacija izgubila sa 2:3 od Norveške u gostima, što je dovelo do napete atmosfere u svlačionici usled zapaljivih komentara posle utakmice i kritika na račun selektora. Pokušaće sada kao domaćini da poprave situaciju protiv Velsa, koji je u prvom kolu poražen "samo" sa 0:1 u Portugaliji.
IZRAEL - R. IRSKA, 20.45 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Liga nacija)
I jedni i drugi su poraženi na startu Lige nacija i pokušaće da iskoriste ovu utakmicu da se prikažu u boljem svetlu. Meč se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj, a prethodni put kada su se sastali Izrael i Republika Irska bila je 2005. godina. Igrali su u istoj grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i obe utakmice su završene bez pobednika. Bilo je 1:1 u Izraelu, pa 2:2 u Irskoj.
LITVANIJA - AZERBEJDŽAN, 15.00
(Fudbal, Liga nacija)
Litvanija je na otvaranju Lige nacija pobedila Lihtenštajn sa 2:0 u gostima, dok je Azerbejdžan bio slobodan jer su samo tri selekcije u ovoj grupi. Slobodan termin iskoristili su za prijateljsku utakmicu sa Tadžikistanom, kog su savladali sa 1:0. Prethodni duel ovih reprezentacija odigran je 2019. godine, prijateljskog karaktera, a završen je bez golova.
GIBRALTAR - ANDORA, 18.00
(Fudbal, Liga nacija)
Andora je u prvom kolu ove grupe Lige nacija izgubila kao domaćin od Malte sa 1:2, pa će pokušati da se iskupi protiv Gibraltara koji je bio slobodan i igrao prijateljsku utakmicu protiv Svetog Tome i Principa - bez golova. U prethodna tri međusobna duela Gibraltar je dvaput savladao Andoru sa po 1:0, a prvi put kada su se sreli nije bilo golova.
MAJORKA - ALMERIJA, 16.15 - MOZZART RELAX
(Fudbal, Španija 2)
Majorka je prošle godine ispala, a Almerija nije uspela da se domogne Primere pošto je u baražu Malaga bila uspešnija. Oba kluba imaju ambiciju da ove sezone naprave iskorak i spadaju među kandidate za promociju. Trenutno su na pozicijama koje vode u plej-of, ali sezona tek hvata zalet i ima još dosta vremena. Pre tri sezone kada su se sastali u Primeri, oba puta je bilo nerešeno - 2:2 i 0:0.
RASING - BOKA JUNIORS, 22.00
(Fudbal, Kup Argentine)
U pitanju je četvrtfinale argentinskog kupa. Igra se samo jedan meč, a pobednik ide na Banfild. Krajem avgusta u prvenstvenom okršaju, takođe na Rasingovom stadionu, bilo je 1:1. Pre toga, u februaru ove godine, na Bokinoj Bombonjeri nije bilo golova.
ANADOLU EFES - BEŠIKTAŠ, 19.30
(Košarka, Turska 1)
Obe ekipe su doživele tesne poraze u prvom kolu Evrolige, pa će atmosferu u svlačionici pokušati da poprave na startu turskog prvenstva. Nije lako kada se kreće derbijem, ali ko pobedi dobiće jak vetar u leđa i injekciju samopouzdanja za naredne izazove.