LUDI TIKET (-), nedelja, 2.952.047 dinara: E, Bugari, Bugari...
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Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 07:20
Komšije srušile tiket vredan oko 25.000 evra, utešna nagrada - deset puta više od uplaćenog novca
Ovaj zanimljvii tiket odigran je putem Mozzartweba i umalo je našem igraču doneo blizu 3.000.000 dinara. Ruku na srce, par koji ga je oborio bio je dosta daleko od prolaza (Bugarska poražena kod kuće od Luksemburga, a čekao je keca i dva do tri gola domaćina), ali treba imati na umu da su Bugari vodili, te da su imali nekoliko lepih prilika u nastavku, pre nego što su Luksemburžani došli do preokreta.
Zaokružio je Mozzartov kladilac na ovom tiketu osam pogodaka, a kako je proizvod pogođenih kvota iznosio preko 499, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ nije ostao praznih šaka. Isplaćena mu je deset puta veća vrednost od uplaćene, iliti blizu 64.000 dinara.
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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.