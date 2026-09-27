LUDI TIKET (-), nedelja, 2.952.047 dinara: E, Bugari, Bugari...

Ovaj zanimljvii tiket odigran je putem Mozzartweba i umalo je našem igraču doneo blizu 3.000.000 dinara. Ruku na srce, par koji ga je oborio bio je dosta daleko od prolaza (Bugarska poražena kod kuće od Luksemburga, a čekao je keca i dva do tri gola domaćina), ali treba imati na umu da su Bugari vodili, te da su imali nekoliko lepih prilika u nastavku, pre nego što su Luksemburžani došli do preokreta.

Zaokružio je Mozzartov kladilac na ovom tiketu osam pogodaka, a kako je proizvod pogođenih kvota iznosio preko 499, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ nije ostao praznih šaka. Isplaćena mu je deset puta veća vrednost od uplaćene, iliti blizu 64.000 dinara.