Filadelfiji se povredio najbolji igrač
Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 02:09
Ne, to nije Lebron Džejms
Košarkaši Filadelfija Seventisiksersa ulaze u reprizu meča sa samog otvaranja sezone protiv Njujork Niksa uoči same Noći veštica, ali u znatno oslabljenom sastavu u odnosu na njihov prethodni susret. Filadelfija je 20. oktobra pokvarila svečanu ceremoniju dodjele šampionskog prstenja u Njujorku i slavila sa 106:100, ali večerašnji okršaj nosi potpuno drugačiju dinamiku usled ozbiljnih zdravstvenih problema u taboru gostiju.
Prva zvezda i krilni košarkaš Filadelfije Džejlen Braun pod velikim je znakom pitanja za večerašnji meč. Tridesetogodišnji as je prvobitno bio označen kao „upitan” zbog bolova u kolenu, ali je medicinski tim Filadelfije samo nekoliko sati pre podbacivanja lopte preinačio njegov status u „nepouzdan”, što praktično znači da gotovo izvesno neće biti na raspolaganju stručnom štabu.
Izabrane vesti
Situaciju sa igračkim kadrom dodatno komplikuju i ranije potvrđeni izostanci. Filadelfija na večerašnjem meču u „Medison Skver Gardenu” definitivno ne može da računa na Dominika Barloa, koji pauzira zbog povrede leđa, Taka Fola, koji je van stroja zbog lezije kvadricepsa, kao i Džabarija Vokera, koji se još oporavlja od povrede kolena.
Pred Siksersima je izuzetno težak zadatak da bez svog primarnog napadačkog oružja ponove uspeh sa otvaranja šampionata i ponovo savladaju aktuelne šampione na njihovom parketu.