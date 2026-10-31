Filadelfiji se povredio najbolji igrač

Košarkaši Filadelfija Seventisiksersa ulaze u reprizu meča sa samog otvaranja sezone protiv Njujork Niksa uoči same Noći veštica, ali u znatno oslabljenom sastavu u odnosu na njihov prethodni susret. Filadelfija je 20. oktobra pokvarila svečanu ceremoniju dodjele šampionskog prstenja u Njujorku i slavila sa 106:100, ali večerašnji okršaj nosi potpuno drugačiju dinamiku usled ozbiljnih zdravstvenih problema u taboru gostiju.

Prva zvezda i krilni košarkaš Filadelfije Džejlen Braun pod velikim je znakom pitanja za večerašnji meč. Tridesetogodišnji as je prvobitno bio označen kao „upitan” zbog bolova u kolenu, ali je medicinski tim Filadelfije samo nekoliko sati pre podbacivanja lopte preinačio njegov status u „nepouzdan”, što praktično znači da gotovo izvesno neće biti na raspolaganju stručnom štabu.