Oklahoma u sve većim problemima zbog povreda
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 02:39
Čet Holmgren mora da pauzira dva meseca
Malteracija sa povredama u taboru Oklahoma Siti Tandera se nastavlja, a najnovije vesti iz medicinskog tima predstavljaju ogromnu glavobolju za stručni štab. Prvi centar i jedna od ključnih figura tima, Čet Holmgren, odsustvovaće sa parketa između osam i deset nedelja zbog tretmana na pukotini patelarne tetive desnog kolena.
Kako je klub zvanično saopštio u petak, Holmgren je podvrgnut detaljnim pregledima nakon što je prošle nedelje osetio neprijatnost u kolenu. Posle konsultacija sa specijalistima, mladi as je prošao kroz uspešan biološki tretman, ali proces oporavka zahteva dužu pauzu. Holmgren je već propustio prethodna dva susreta Tandera pod dijagnozom tendinitisa, a prema prognozama kluba, njegov povratak na parket ne očekuje se pre decembra ili januara.
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Ovo je samo nastavak crnog niza za Oklahomu, koja se suočava sa pravom epidemijom izostanaka. Iako tim i dalje predvodi maestralni Šej Gildžes-Aleksander, Tander trenutno ne može da računa na čak tri startera i jednog od ključnih igrača sa klupe.
„Iskreno, nismo u sjajnoj situaciji. Izuzetno je teško za sve momke u timu”, skrušeno je izjavio šef stručnog štaba Mark Degnolt nakon što je povredu doživeo i Kenrič Vilijams.
Roster Oklahome stavljen je na ozbiljan test dubine. Ulogu startera morali su da preuzmu Džared Meken (pristigao u trejdu u februaru), Adžaj Mičel i Kenrič Vilijams. Mladi Mičel je već pokazao da može da povuče, ubacivši 29 poena u nedavnom porazu od Dalas Maveriksa, ali gubitak Holmgrena pod koševima ostavlja ogromnu prazninu u defanzivnoj i napadačkoj koncepciji tima.