Oklahoma u sve većim problemima zbog povreda

Malteracija sa povredama u taboru Oklahoma Siti Tandera se nastavlja, a najnovije vesti iz medicinskog tima predstavljaju ogromnu glavobolju za stručni štab. Prvi centar i jedna od ključnih figura tima, Čet Holmgren, odsustvovaće sa parketa između osam i deset nedelja zbog tretmana na pukotini patelarne tetive desnog kolena.

Kako je klub zvanično saopštio u petak, Holmgren je podvrgnut detaljnim pregledima nakon što je prošle nedelje osetio neprijatnost u kolenu. Posle konsultacija sa specijalistima, mladi as je prošao kroz uspešan biološki tretman, ali proces oporavka zahteva dužu pauzu. Holmgren je već propustio prethodna dva susreta Tandera pod dijagnozom tendinitisa, a prema prognozama kluba, njegov povratak na parket ne očekuje se pre decembra ili januara.