Jović gledao monstruoznog Janisa, a Bogdan obračun Kajrija i Durenta

Od trojice prvopomenutih, ubedljivu pobedu ostvario je Nikola Jović jer je njegov Majami deklasirao Indijanu rezultatom 144:118. Međutim, iako je odigrao solidnih 15 minuta na parketu, srpski reprezentativac se nije upisao u listu strelaca na ovoj utakmici. Ipak, zabeležio je pet skokova i tri asistencije.

Počeo je i famozni NBA Kup. Utakmice večeras bile su u potpunom znaku takmičenja koje je formirano u skorijoj prošlosti kako bi se i u uvodnom delu regularnog dela sezone podigla tenzija i učinila stvar što zanimljivijom. Na parketima širom SAD bili su brojni srpski internacionalci, od Bogdana Bogdanovića , Nikole Jovića , pa sve do trenera Darka Rajakovića na kojima je fokus u prvom delu večeri zbog ranijeg termina, dok je Nikola Jokić izašao nešto kasnije na teren.

Apsolutno prva figura ovog okršaja bio je monstruozni Janis Adetokunbo, koji je ostvario moćan tripl-dabl sa 31 poenom, 17 skokova i 10 asistencija. Grčki as promašio je samo pet šuteva iz igre i bio je u potpunosti nezaustavljiv za odbranu rivala. Uz njega, u taboru Hita zablistao je i Bam Adebajo sa 27 postignutih poena. Nije previše zapažen bio ni Bogdan Bogdanović koji je ubacio šest poena za 10 minuta u dresu Hjustona. Njegovi Roketsi su u ludom meču i derbiju Teksasa poklekli protiv Dalasa koji je slavio 116:111. Ono što je obeležio ovaj meč je senzacionalan duel Kajrija Irvinga i Kevina Durenta. As Dalasa je večeras izgledao kao da se nikada nije povredio i da nije propustio prošlu sezonu. Ubacio je čak 35 poena, imao je i devet asistencija, pogađao je iz svih mogućih pozicija, ali heroj meča je mladi Kuper Fleg koji je pogodio najbitnije šuteve, a pritom je imao 33 poena i devet skokova.

Na drugoj strani, kao što smo istakli... Kevin Durent je bio najbolji sa 28 poena. Veliko iznenađenje večeri priredio je Orlando. Ekipa Medžika je na gostujućem parketu u Kanadi savladala Toronto našeg Darka Rajakovića rezultatom 121:114. Navikli smo da Reptorsi ove sezone igraju izvanrednu, granitnu odbranu, zbog čega i pretenduju za sam vrh Istoka, ali ovaj meč definitivno nije bio na nivou zahteva srpskog stručnjaka, uprkos spektakularnoj individualnoj partiji Skotija Barnsa. Bez povređenog Kavaja Lenarda, sve je bilo u rukama Skotija Barnsa, koji je eksplodirao i postigao čak 41 poen uz pet skokova i pet asistencija, ali je iz igre uputio čak 34 šuta. U pobedničkom timu sa Floride Dezmond Bejn je ubacio 28 poena, a Franc Vagner je dodao 26. Iskusni Nikola Vučević igrao je svega pet minuta i zabeležio tri poena. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Za prave zaljubljenike u NBA ligu nije bilo nikakve dileme šta je centralni derbi večeri — novi okršaj Filadelfija Seventisiksersa i Njujork Niksa! Baš kao i u prvom meču ove sezone na otvaranju šampionata, Siksersi su ponovo slavili protiv aktuelnog šampiona, a ovoga puta u izuzetno tvrdoj i taktičkoj borbi meč je okončan rezultatom 98:93. Niksima nije pomogla ni činjenica da Filadelfija nije mogla da računa na povređeno veliko pojačanje Džejlena Brauna, koga muče bolovi u kolenu. Američki as je presedeo meč na klupi, a to je bio jasan znak da poenterski teret na svoje preuzme Tajris Meksi, koji je isporučio 27 poena. Izvanrednu rolu imao je i neumoljivi Lebron Džejms, koji je ugradio 20 poena, devet skokova i osam asistencija. Čovek koji u petoj deceniji života i dalje beleži ovakve brojke i rutinski donosi prevagu svom timu na najvišem nivou jeste nešto zaista vredno divljenja.