Jović gledao monstruoznog Janisa, a Bogdan obračun Kajrija i Durenta
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 03:52
Srpski igrači nisu imali zapažene uloge u Majamiju, odnosno Hjustonu
Počeo je i famozni NBA Kup. Utakmice večeras bile su u potpunom znaku takmičenja koje je formirano u skorijoj prošlosti kako bi se i u uvodnom delu regularnog dela sezone podigla tenzija i učinila stvar što zanimljivijom. Na parketima širom SAD bili su brojni srpski internacionalci, od Bogdana Bogdanovića, Nikole Jovića, pa sve do trenera Darka Rajakovića na kojima je fokus u prvom delu večeri zbog ranijeg termina, dok je Nikola Jokić izašao nešto kasnije na teren.
Od trojice prvopomenutih, ubedljivu pobedu ostvario je Nikola Jović jer je njegov Majami deklasirao Indijanu rezultatom 144:118. Međutim, iako je odigrao solidnih 15 minuta na parketu, srpski reprezentativac se nije upisao u listu strelaca na ovoj utakmici. Ipak, zabeležio je pet skokova i tri asistencije.
Izabrane vesti
Apsolutno prva figura ovog okršaja bio je monstruozni Janis Adetokunbo, koji je ostvario moćan tripl-dabl sa 31 poenom, 17 skokova i 10 asistencija. Grčki as promašio je samo pet šuteva iz igre i bio je u potpunosti nezaustavljiv za odbranu rivala. Uz njega, u taboru Hita zablistao je i Bam Adebajo sa 27 postignutih poena.
Nije previše zapažen bio ni Bogdan Bogdanović koji je ubacio šest poena za 10 minuta u dresu Hjustona. Njegovi Roketsi su u ludom meču i derbiju Teksasa poklekli protiv Dalasa koji je slavio 116:111.
Ono što je obeležio ovaj meč je senzacionalan duel Kajrija Irvinga i Kevina Durenta. As Dalasa je večeras izgledao kao da se nikada nije povredio i da nije propustio prošlu sezonu. Ubacio je čak 35 poena, imao je i devet asistencija, pogađao je iz svih mogućih pozicija, ali heroj meča je mladi Kuper Fleg koji je pogodio najbitnije šuteve, a pritom je imao 33 poena i devet skokova.
Na drugoj strani, kao što smo istakli... Kevin Durent je bio najbolji sa 28 poena.
Veliko iznenađenje večeri priredio je Orlando. Ekipa Medžika je na gostujućem parketu u Kanadi savladala Toronto našeg Darka Rajakovića rezultatom 121:114. Navikli smo da Reptorsi ove sezone igraju izvanrednu, granitnu odbranu, zbog čega i pretenduju za sam vrh Istoka, ali ovaj meč definitivno nije bio na nivou zahteva srpskog stručnjaka, uprkos spektakularnoj individualnoj partiji Skotija Barnsa.
Bez povređenog Kavaja Lenarda, sve je bilo u rukama Skotija Barnsa, koji je eksplodirao i postigao čak 41 poen uz pet skokova i pet asistencija, ali je iz igre uputio čak 34 šuta. U pobedničkom timu sa Floride Dezmond Bejn je ubacio 28 poena, a Franc Vagner je dodao 26. Iskusni Nikola Vučević igrao je svega pet minuta i zabeležio tri poena.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Za prave zaljubljenike u NBA ligu nije bilo nikakve dileme šta je centralni derbi večeri — novi okršaj Filadelfija Seventisiksersa i Njujork Niksa! Baš kao i u prvom meču ove sezone na otvaranju šampionata, Siksersi su ponovo slavili protiv aktuelnog šampiona, a ovoga puta u izuzetno tvrdoj i taktičkoj borbi meč je okončan rezultatom 98:93.
Niksima nije pomogla ni činjenica da Filadelfija nije mogla da računa na povređeno veliko pojačanje Džejlena Brauna, koga muče bolovi u kolenu. Američki as je presedeo meč na klupi, a to je bio jasan znak da poenterski teret na svoje preuzme Tajris Meksi, koji je isporučio 27 poena. Izvanrednu rolu imao je i neumoljivi Lebron Džejms, koji je ugradio 20 poena, devet skokova i osam asistencija. Čovek koji u petoj deceniji života i dalje beleži ovakve brojke i rutinski donosi prevagu svom timu na najvišem nivou jeste nešto zaista vredno divljenja.
U poraženom sastavu aktuelnog šampiona Džejlen Branson je bio najefikasniji sa 24 poena, dok je Karl-Entoni Tauns stao na 22 poena uz 12 skokova.
Boston Seltiksi su zakoračili u novu eru bez Džejlena Brauna. Mnogi kritičari su osporavali ovaj potez tokom leta, ali čini se da i ova nova ekipa polako ali sigurno kreće da niže pobede. Bilo je tu dramatičnih pobedničkih koševa Džejsona Tejtuma prethodnih dana, ali večeras nije bilo nikakve potrebe da se bilo šta rešava u poslednjim sekundama jer je ubedljivo savladan Čikago rezultatom 125:111.
Zanimljivo je da je sjajni Pejton Pričard ovoga puta prednjačio sa 30 poena, dok je Tejtum dodao 26, a Pol Džordž zabeležio 18 poena uz šest skokova i osam asistencija.
Kad smo već kod sigurnih i ubedljivih pobeda, pomenimo i da je Detroit bez većih problema izašao na kraj sa Bruklinom — 110:94. Kejd Kaninghem bio je prvo ime meča sa 20 postignutih poena.
NBA VEČERAS
Vašington - Šarlot 95:79
/Dejvis 25 - Miler 19/
Boston - Čikago 125:111
/Pričard 30 - Vilson 23/
Bruklin - Detroit 94:110
/Vagner 16 - Kaninghem 20/
Filadelfija - Njujork Niksi 98:93
/Meksi 27 - Branson 24/
Toronto - Orlando 114:121
/Barns 41 - Bejn 28/
Dalas - Hjuston 116:111
/Irving 35 - Durent 28/
Majami - Indijana 144:125
/Adetokunbo 31 - Džekson 24/
Minesota - Los Anđeles Klipersi 127:101
/Bol 24 - Garland 24/
Golden Stejt - Los Anđeles Lejkersi
Finiks - Denver