Đoković saznao šta ga čeka u Parizu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznavo je ime prvog rivala na predstojećem Mastersu u Parizu. Voljom večerašnjeg žreba u francuskoj prestonici, Đoković će u uvodnoj rundi odmeriti snage protiv 31. igrača planete, Valantena Vašroa iz Monaka.

Biće to prilika za revanš i naplatu starih dugova. Đoković i Vašro su do sada odigrali samo jedan međusobni duel, i to u polufinalu prošlogodišnjeg Mastersa u Šangaju, kada je teniser iz Monaka napravio veliko iznenađenje i slavio u dva seta.