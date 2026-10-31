Đoković saznao šta ga čeka u Parizu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 01:17
Počinje sve od Valantena Vašroa
Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznavo je ime prvog rivala na predstojećem Mastersu u Parizu. Voljom večerašnjeg žreba u francuskoj prestonici, Đoković će u uvodnoj rundi odmeriti snage protiv 31. igrača planete, Valantena Vašroa iz Monaka.
Biće to prilika za revanš i naplatu starih dugova. Đoković i Vašro su do sada odigrali samo jedan međusobni duel, i to u polufinalu prošlogodišnjeg Mastersa u Šangaju, kada je teniser iz Monaka napravio veliko iznenađenje i slavio u dva seta.
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Ukoliko preskoči prvu prepreku i revanšira se Vašrou, pobednik ovog duela će se u drugom kolu pariskog Mastersa ukrstiti sa boljim iz okršaja u kom se sastaju Italijan Lučano Darderi i jedan od igrača iz kvalifikacija.
Takmičenje na ovogodišnjem, poslednjem Mastersu u sezoni u dvorani „Bersi”, zvanično počinje u ponedeljak i trajaće od 2. do 8. novembra.