Valančijunas razbio Zvezdu i Partizan pa spremio poruku za Jokića (VIDEO)

Litvanski centar Jonas Valančijunas bio je nepremostiva prepreka za košarkaše Partizan Mozzart Beta u 9. kolu Evrolige. Bivša NBA zvezda vodila je Žalgiris do trijumfa nad crno-belima u Kaunasu rezultatom 87:80, pruživši svoju najefikasniju i najzreliju partiju od zvaničnog dolaska u tabor litvanskog velikana.

Iskusni gorostas dominirao je u reketu sa 16 postignutih poena, osam skokova i šutem iz igre 5/7 za nepunih 28 minuta na parketu, što mu je donelo indeks korisnosti 25 — njegov lični rekord u dresu Žalgirisa.