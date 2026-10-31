Valančijunas razbio Zvezdu i Partizan pa spremio poruku za Jokića (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 00:29
Nasmejali smo gorostasa Žalgirisa pitanjem o Jokiću posle pobede nad crno-belima u Kaunasu
Litvanski centar Jonas Valančijunas bio je nepremostiva prepreka za košarkaše Partizan Mozzart Beta u 9. kolu Evrolige. Bivša NBA zvezda vodila je Žalgiris do trijumfa nad crno-belima u Kaunasu rezultatom 87:80, pruživši svoju najefikasniju i najzreliju partiju od zvaničnog dolaska u tabor litvanskog velikana.
Iskusni gorostas dominirao je u reketu sa 16 postignutih poena, osam skokova i šutem iz igre 5/7 za nepunih 28 minuta na parketu, što mu je donelo indeks korisnosti 25 — njegov lični rekord u dresu Žalgirisa.
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Kako je litvanski tim u dosadašnjem toku sezone uspeo da savlada i Crvenu zvezdu i Partizan, novinarku MozzartSporta je posle meča zanimalo da li će se Valančijunas javiti svom nekadašnjem saigraču iz Denver Nagetsa, Nikoli Jokiću.
„Nije mi pisao, ali ja ću večeras pisati njemu. Napisaću mu: ’Ćao, šta ima?’”, rekao je Valančijunas uz širok osmeh na pitanje Mozzart Sporta u svlačionici Žalgirisa.
Podsećanja radi, Valančijunas i Jokić delili su svlačionicu u Koloradu tokom sezone 2025/26, gde su izgradili sjajnu hemiju i odličan odnos van parketa.
Trijumfom nad Partizanom, izabranici Tomasa Masijulisa u potpunosti su uhvatili pobednički ritam i pokazali reakciju. Nakon skromnog starta i uvodnog skora 2-4, Žalgiris je vezao čak tri uzastopne pobede u elitnom takmičenju i jasno potvrdio da pod komandom novog iskusnog centra izrasta u jednu od najopasnijih i najstabilnijih ekipa Evrolige.
Priredila: Marija Jovanović