LUDI TIKET (-), petak, 1.777.998 dinara: Saplela ga Mozzart šansa

Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 08:52

Bujanovčanina je na kraju izvukao benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa mu ulog pomnožen 100 puta, a na pultu isplaćeno 20.000 dinara

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 27.08.26 11:31:42
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Al Gharrafa Doha
Al Shamal
1:3 (0:0)
vg
drugo
1.93
Kups
Shamrock
1:0 (0:0)
vg
drugo
2.1
Jablonec
Rangers
1:0 (0:0)
vg
drugo
2.05
Monaco
Gornik
4:1 (2:0)
vg
drugo
1.93
Freiburg
Motherwell
4:1 (1:1)
vg
drugo
1.93
Plzen
Crvena Zvezda
4:1 (1:1)
vg
drugo
1.93
Copenhagen
Inter Turku
4:1 (1:0)
vg
drugo
1.93
Riga
Ki Klaksvik
2:1 (0:0)
vg
drugo
1.93
Aarhus
Benfica
1:3 (0:1)
vg
drugo
1.93
Ferencvaros
Trabzon
4:0 (1:0)
vg
drugo
2.05
Partizan
Getafe
2:1 (0:0)
vg
drugo
2.1
Hibernian
Gent
2:3 (0:1)
vg
drugo
2.1
Uplata: 50,00 RSD
Ukupni koeficijent: 3882.10
Potencijalni dobitan: 252.336,53 RSD

Ovo je bila noć kada je cela sportska kladionica u Bujanovcu utihnula u neverici dok se na ekranu ispisivao rezultat meča Karabag - Tvente. Na tiketu se našlo čak četrnaest parova sa ogromnom ukupnom kvotom od preko šest hiljada. Sve oči bile su uprte u kvalifikacione mečeve za Ligu konferencija, a uloženih dve stotine dinara pretvorilo je ovaj listić u potencijalni dobitak od preko milion i sedamsto hiljada dinara, što je izazvalo opšte oduševljenje svih prisutnih na uplatnom mestu.

Kako su utakmice odmicale, ređali su se tačni ishodi i uspešne prognoze na mečevima širom Evrope. Pogoci u duelima poput Brana i Paoka, kao i kontrolisani broj golova na susretu Inter Eskaldesa, donosili su ogromno uzbuđenje. Ipak, jedna jedina utakmica odigrana u ranom večernjem terminu srušila je ovaj grandiozni san o milionskom dobitku. Duel Karabaga i Tventea završio se nepovoljnim rezultatom, pa je tako samo jedan promašen par odvojio ovog igrača od istorijske isplate. Bila je to Mozzart šansa koja se pretvorila u šok i nevericu, jer keca nije bilo ni na poluvremenu, ni na kraju utakmice.

Iako je tiket proglašen gubitnim i velika premija je izmakla u poslednjim trenucima, situaciju je značajno ublažio poznati benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući visini pogođene kvote i dobro izbalansiranoj igri, bujanovački kladilac nije ostao praznih ruku. Umesto potpunog gubitka, aktiviralo se pravilo koje mu je omogućilo utešnu isplatu u iznosu od 20.000 dinara, čime je ovaj ludi tiket ipak dobio neku vrstu srećnog završetka. Nije malo kada ti Mozzart ulog pomnoži 100 puta, i ne dozvoli da ti tiket završi u kanti za stari papir!

Zato znaš - važno je s kim igraš.

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