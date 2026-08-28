LUDI TIKET (-), petak, 1.777.998 dinara: Saplela ga Mozzart šansa

Ovo je bila noć kada je cela sportska kladionica u Bujanovcu utihnula u neverici dok se na ekranu ispisivao rezultat meča Karabag - Tvente. Na tiketu se našlo čak četrnaest parova sa ogromnom ukupnom kvotom od preko šest hiljada. Sve oči bile su uprte u kvalifikacione mečeve za Ligu konferencija, a uloženih dve stotine dinara pretvorilo je ovaj listić u potencijalni dobitak od preko milion i sedamsto hiljada dinara, što je izazvalo opšte oduševljenje svih prisutnih na uplatnom mestu.

Kako su utakmice odmicale, ređali su se tačni ishodi i uspešne prognoze na mečevima širom Evrope. Pogoci u duelima poput Brana i Paoka, kao i kontrolisani broj golova na susretu Inter Eskaldesa, donosili su ogromno uzbuđenje. Ipak, jedna jedina utakmica odigrana u ranom večernjem terminu srušila je ovaj grandiozni san o milionskom dobitku. Duel Karabaga i Tventea završio se nepovoljnim rezultatom, pa je tako samo jedan promašen par odvojio ovog igrača od istorijske isplate. Bila je to Mozzart šansa koja se pretvorila u šok i nevericu, jer keca nije bilo ni na poluvremenu, ni na kraju utakmice.

Iako je tiket proglašen gubitnim i velika premija je izmakla u poslednjim trenucima, situaciju je značajno ublažio poznati benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući visini pogođene kvote i dobro izbalansiranoj igri, bujanovački kladilac nije ostao praznih ruku. Umesto potpunog gubitka, aktiviralo se pravilo koje mu je omogućilo utešnu isplatu u iznosu od 20.000 dinara, čime je ovaj ludi tiket ipak dobio neku vrstu srećnog završetka. Nije malo kada ti Mozzart ulog pomnoži 100 puta, i ne dozvoli da ti tiket završi u kanti za stari papir!

Zato znaš - važno je s kim igraš.