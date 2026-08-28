Naneli pokazao da može i u reprezentaciju, novi član crno-belih takođe odličan

Važnu ulogu u rotaciji i pobedi Amerikanaca odigrali su i Džaron Blosomgejm sa devet poena i četiri skoka, kao i nekadašnji bek beogradskog Partizana Džejms Naneli, koji je takođe bio solidan sa devet postignutih poena i doneo dragoceno iskustvo u ključnim momentima utakmice. U poraženom sastavu Čilea najzapaženiji bio je Sebastijan Herera sa 18 poena, Fabijan Martinez je ubacio 15, dok se Felipe Hase borio pod koševima i sakupio čak 13 skokova.

Ovom pobedom Sjedinjene Američke Države stigle su do skora 6-1, dok je Čile ostao prikovan za dno tabele sa skorom 2-5 i minimalnim šansama za plasman na Mundobasket u Kataru. Amerikance već 1. septembra očekuje duel protiv Kolumbije u kojem će braniti vrh tabele, dok će Čile istog dana odmeriti snage sa Dominikanskom Republikom u pokušaju da popravi svoj utisak u kvalifikacijama.

Da se zadržimo na američkim kvalifikacijama jer je sinoć bilo još poznatih igrača koji su igrali na ovim parketima. Naime, Brazil je izgubio od Dominikanske republike 94:90. Bruno Kaboklo, bivši centar Partizana, imao je 14 poena, dok je bivši plej Zvezde, Jago Dos Santos stao na osam poena. Brazilci nisu imali odgovor na čudenosg Žana Montera koji je bio najbolji akter meča sa 30 postignutih poena.

Red je da pomenemo i novu akviziciju Partizana, Itana Tompsona koji je nosi dres Portorika. Ipak, njegova ekipa nije uspela da pobedi Argentinu. Rezultat je bio 89:75, a novi bek crno-belih je ubacio 13 poena uz četiri skoka i tri assitencije. Za Argentinu nije igrao Luka Vildoza koji je na pripremama u Partizan Mozzart Betu.