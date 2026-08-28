Četiri dana koja mogu da odrede dalji put Srbije ka Mundobasketu
Vreme čitanja: 4min | pet. 28.08.26. | 09:00
Od Islanda u Beogradu do Italije u Pezaru, ekipu Dušana Alimpijevića čeka možda i najvažniji deo kvalifikacija
Prvi korak ka mirnijem novembru Srbija će napraviti na startu druge faze kvalifikacija za Mundobasket protiv Islanda u Beogradskoj areni (TV Arenasport, 20.00). Prvi deo kvalifikacija naša selekcija završila je iza Turske, ali joj skor 4-2 koji je prenela i dalje ostavlja dobru poziciju pred šest utakmica koje će odlučiti ko ide u Katar. Iz tog razloga naredna četiri dana tu poziciju mogu da učine znatno boljom.
Dve eventualne pobede u avgustovskim mečevima sa Islandom i onda Italijom u Pezaru ne bi završile kompletan posao, ali bi znatno popravile situaciju pred novembarsko okupljanje, kada Srbija gostuje Litvaniji, a zatim dočekuje Italiju u Beogradu. To će ujedno biti i najteži deo predigre za sledeće planetarno takmičenje iz vizure selektora Dušana Alimpijevića i njegovih saradnika. Podsetimo, Turska ulazi u ovaj deo kvalifikacija sa 6-0 i dočekuje Litvaniju, Italija je na 5-1, Srbija na 4-2, dok Litvanija i Island imaju po 3-3, a Bosna i Hercegovina 2-4. Prve tri reprezentacije izboriće plasman na Mundobasket.
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20.00: (1,85) Srbija (hendikep -28,5) Island (1,85)
Zbog svega toga utakmica protiv Islanda nije važna samo zato što je Srbija veliki favorit na svom terenu, već i zato što je to prvi direktan duel sa ekipom koja trenutno ima samo pobedu manje na tabeli. Eventualni trijumf bi Srbiju odveo na 5-2, Island spustio na 3-4 i odmah napravio razliku od dve pobede. O potencijalnom neuspehu večeras nećemo mnogo da razmišljamo, ali je jasno da bi takav ishod doveo Island uz Srbiju na 4-3. Kako bilo, pobeda tri dana kasnije u Pezaru mogla bi da vredi još više.
Ako Srbija dobije obe utakmice, u novembarski prozor ušla bi sa skorom 6-2. Litvanija, koja u petak gostuje neporaženoj Turskoj, a potom dočekuje Bosnu i Hercegovinu, ovaj "prozor" čak ni sa dve pobede ne može da završi bolje od 5-3. Ako Island izgubi u Beogradu, najviše bi mogao do 4-4, čak i u slučaju da potom na svom terenu savlada Tursku. Što je, saglasićemo, gotovo nemoguće.
Sledeću utakmicu posle Pezara izabranici Dušana Alimpijevića igraće 26. novembra u gostima protiv Litvanije. Tri dana kasnije Italija dolazi u Beograd. Za kraj ostaju gostovanje Islandu 26. februara i utakmica protiv Litvanije u Beogradu 1. marta.
Raspored Srbiji daje priliku da napravi određenu razliku u odnosu na direktnu konkurenciju pre dela kvalifikacija u kojem će se najverovatnije oblikovati borba za treće mesto. Ako Srbija u avgustu ostala neporažena, u Litvaniju bi otišla sa najmanje jednom pobedom prednosti u odnosu na domaćina, a možda i sa dve, u zavisnosti od ishoda gostovanja Litvanije Turskoj. Ishod tog meča bi promenio prirodu našeg duela u novembru. Litvanija je sa skorom 3-3 već ozbiljno suzila prostor za bilo kakvu grešku i svaki naredni poraz dodatno bi povećao pritisak, naročito u direktnim duelima sa Srbijom.
Zbog toga za nas dodatnu težinu ima i utakmica u Pezaru. Ne samo zato što bi Srbija pobedila ekipu koja trenutno ima bolji skor u novoformiranoj tabeli, već i zbog istorije okršaja dve selekcije koji se ozbiljno intenzivirao poslednjih godina i svaki novi susret je više od pitanja ponosa, ali i zato što će se "revanš" u novembru igrati u Beogradu. Pobeda na Apeninima omogućila bi Srbiji da u taj drugi duel uđe iz znatno komfornije pozicije, bez potrebe da u Beogradu nadoknađuje ono što bi možda propustila u prvom susretu.
O ISLANDU I TOME ŠTA NAS ČEKA U ARENI...
No, pre svega toga, Srbija mora da završi posao protiv Islanda. A rezultati Islanda u dosadašnjem toku kvalifikacija dovoljno upozoravaju da ovaj duel ne treba procenjivati samo na osnovu reputacije protivnika. Island je kvalifikacije otvorio pobedom nad Italijom u gostima 81:76, a u prethodnom "prozoru" savladao je Litvaniju u Rejkjaviku rezultatom 86:85, iako je u poslednjoj četvrtini imao 21 poen zaostatka! Elvar Fridrikson je Litvancima ubacio 34 poena i pogodio koš za pobedu. Sve to treba da bude dovoljno upozorenje za nas...
Fridrikson je centralna figura ove reprezentacije Islanda. Posle šest utakmica kvalifikacija prosečno beleži 18,5 poena i 7,2 asistencije. Dobro poznato ime Martin Hermanson postiže 16,5 poena po meču, dok Trigvi Hlinason donosi prisustvo u reketu sa 13,5 poena, 6,7 skokova i dve blokade po utakmici. Jon Aksel Gudmundson predstavlja još jednog beka sposobnog da kreira igru i predvodi ekipu sa 1,5 ukradenih lopti po meču. U pitanju je vrlo iskusna i dobro ukomponovana ekipa pod vođstvom Krega Pedersena.
Island u kvalifikacijama prosečno postiže 84 poena i deli 21,3 asistencije po meču, uz 37,6 odsto šuta za tri poena. Te brojke prilično jasno opisuju ekipu koja veliki deo napada gradi kroz kreaciju bekova, protok lopte i šut spolja, dok Hlinason predstavlja pouzdanu opciju u reketu.
Za utakmicu u Beogradu Island ima Fridriksona, Hermansona, Hlinasona i Gudmundsona, uz Sigtrigura Bjornsona, Bragija Gudmundsona, Hilmara Heningsona, Bjarnija Jonsona, Karija Jonsona, Kristina Palsona, Sigurdura Petursona i Stirmira Trastarsona. To je jezgro ekipe koja je već pokazala da može da pobedi i Italiju i Litvaniju.
Zbog svega Srbija protiv Islanda traži zalet pred Pezaro i, još važnije, priliku da u novembar ne uđe kao tim koji mora da juri rivale. Sa skorom 6-2 posle ovog prozora, znatno veći deo tog pritiska bio bi na drugoj strani.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA
Petak:
17.30: (1,20) Gruzija (19,0) Crna Gora (5,00)
18.00: (2,70) Ukrajina (14,5) Grčka (1,55)
20.00: (1,17) Turska (20,0) Litvanija (5,50)
20.00: (2,10) Bosna i Hercegovina (14,0) Italija (1,80)
20.00: (1,85) Srbija (hendikep -28,5) Island (1,85)
21.00: (1,10) Španija (23,0) Portugalija (7,50)
*** Kvote su podložne promenama