Četiri dana koja mogu da odrede dalji put Srbije ka Mundobasketu

Ako Srbija dobije obe utakmice, u novembarski prozor ušla bi sa skorom 6-2. Litvanija, koja u petak gostuje neporaženoj Turskoj, a potom dočekuje Bosnu i Hercegovinu, ovaj "prozor" čak ni sa dve pobede ne može da završi bolje od 5-3. Ako Island izgubi u Beogradu, najviše bi mogao do 4-4, čak i u slučaju da potom na svom terenu savlada Tursku. Što je, saglasićemo, gotovo nemoguće.

Zbog svega toga utakmica protiv Islanda nije važna samo zato što je Srbija veliki favorit na svom terenu, već i zato što je to prvi direktan duel sa ekipom koja trenutno ima samo pobedu manje na tabeli. Eventualni trijumf bi Srbiju odveo na 5-2, Island spustio na 3-4 i odmah napravio razliku od dve pobede. O potencijalnom neuspehu večeras nećemo mnogo da razmišljamo, ali je jasno da bi takav ishod doveo Island uz Srbiju na 4-3. Kako bilo, pobeda tri dana kasnije u Pezaru mogla bi da vredi još više.

Raspored Srbiji daje priliku da napravi određenu razliku u odnosu na direktnu konkurenciju pre dela kvalifikacija u kojem će se najverovatnije oblikovati borba za treće mesto. Ako Srbija u avgustu ostala neporažena, u Litvaniju bi otišla sa najmanje jednom pobedom prednosti u odnosu na domaćina, a možda i sa dve, u zavisnosti od ishoda gostovanja Litvanije Turskoj. Ishod tog meča bi promenio prirodu našeg duela u novembru. Litvanija je sa skorom 3-3 već ozbiljno suzila prostor za bilo kakvu grešku i svaki naredni poraz dodatno bi povećao pritisak, naročito u direktnim duelima sa Srbijom.

Zbog toga za nas dodatnu težinu ima i utakmica u Pezaru. Ne samo zato što bi Srbija pobedila ekipu koja trenutno ima bolji skor u novoformiranoj tabeli, već i zbog istorije okršaja dve selekcije koji se ozbiljno intenzivirao poslednjih godina i svaki novi susret je više od pitanja ponosa, ali i zato što će se "revanš" u novembru igrati u Beogradu. Pobeda na Apeninima omogućila bi Srbiji da u taj drugi duel uđe iz znatno komfornije pozicije, bez potrebe da u Beogradu nadoknađuje ono što bi možda propustila u prvom susretu.

O ISLANDU I TOME ŠTA NAS ČEKA U ARENI...

No, pre svega toga, Srbija mora da završi posao protiv Islanda. A rezultati Islanda u dosadašnjem toku kvalifikacija dovoljno upozoravaju da ovaj duel ne treba procenjivati samo na osnovu reputacije protivnika. Island je kvalifikacije otvorio pobedom nad Italijom u gostima 81:76, a u prethodnom "prozoru" savladao je Litvaniju u Rejkjaviku rezultatom 86:85, iako je u poslednjoj četvrtini imao 21 poen zaostatka! Elvar Fridrikson je Litvancima ubacio 34 poena i pogodio koš za pobedu. Sve to treba da bude dovoljno upozorenje za nas...

Fridrikson je centralna figura ove reprezentacije Islanda. Posle šest utakmica kvalifikacija prosečno beleži 18,5 poena i 7,2 asistencije. Dobro poznato ime Martin Hermanson postiže 16,5 poena po meču, dok Trigvi Hlinason donosi prisustvo u reketu sa 13,5 poena, 6,7 skokova i dve blokade po utakmici. Jon Aksel Gudmundson predstavlja još jednog beka sposobnog da kreira igru i predvodi ekipu sa 1,5 ukradenih lopti po meču. U pitanju je vrlo iskusna i dobro ukomponovana ekipa pod vođstvom Krega Pedersena.

Island u kvalifikacijama prosečno postiže 84 poena i deli 21,3 asistencije po meču, uz 37,6 odsto šuta za tri poena. Te brojke prilično jasno opisuju ekipu koja veliki deo napada gradi kroz kreaciju bekova, protok lopte i šut spolja, dok Hlinason predstavlja pouzdanu opciju u reketu.

Za utakmicu u Beogradu Island ima Fridriksona, Hermansona, Hlinasona i Gudmundsona, uz Sigtrigura Bjornsona, Bragija Gudmundsona, Hilmara Heningsona, Bjarnija Jonsona, Karija Jonsona, Kristina Palsona, Sigurdura Petursona i Stirmira Trastarsona. To je jezgro ekipe koja je već pokazala da može da pobedi i Italiju i Litvaniju.

Zbog svega Srbija protiv Islanda traži zalet pred Pezaro i, još važnije, priliku da u novembar ne uđe kao tim koji mora da juri rivale. Sa skorom 6-2 posle ovog prozora, znatno veći deo tog pritiska bio bi na drugoj strani.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA

Petak:

17.30: (1,20) Gruzija (19,0) Crna Gora (5,00)

18.00: (2,70) Ukrajina (14,5) Grčka (1,55)

20.00: (1,17) Turska (20,0) Litvanija (5,50)

20.00: (2,10) Bosna i Hercegovina (14,0) Italija (1,80)

20.00: (1,85) Srbija (hendikep -28,5) Island (1,85)

21.00: (1,10) Španija (23,0) Portugalija (7,50)

*** Kvote su podložne promenama