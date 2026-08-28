Mijatović još uvek bez minuta u Nemačkoj

Pre toga je sa ostalim rezervistima presedeo pobedu nad Magdeburgom (6:1), dok je prošle nedelje bio van protokola za meč Kupa Nemačke sa Unionom iz Berlina (2:4). Sada je njegov trener Lars Kornetka objasnio u čemu je problem, Mijatović je povredio ligamente skočnog zgloba. Zato, protiv Herte neće biti ni na klupi.

18.30: (2,85) Ajntraht Braunšvajg (3,40) Herta (2,45)

Mijatović je u redove nemačkog drugoligaša stigao krajem januara, a tokom proleća je imao slab učinak od po jednog gola i asistencije na 14 nastupa. Kako je krenula nova sezona, ni jesen mu neće biti mnogo plodonosnija.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je ugovorom vezan za Ajntraht samo do kraja ove kalendarske godine. Već od 1. januara je u obavezi da se vrati u Njujork, koji je za njega pre dve i po godine platio 8.000.000 evra.

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NEMAČKA 2- 3. KOLO

Petak

18.30: (1,80) Bohum (3,60) Ofenbah (4,60)

18.30: (2,85) Ajntraht Braunšvajg (3,40) Herta (2,45)

Subota

13.00: (2,50) Energi Kotbus (3,45) Grojter Firt (2,75)

13.00: (2,30) Hajdenhajm (3,50) Dinamo Drezden (3,00)

13.00: (3,40) Karlsrue (3,50) Volfzburg (2,10)

20.30: (2,25) Nirnberg (3,50) Arminija Bilefeld (3,10)

Nedelja

13.30: (3,30) Darmštat (3,50) Hanover (2,15)

13.30: (2,25) Magdeburg (3,50) Holštajn Kil (3,05)

13.30: (1,90) Sankt Pauli (3,50) Kajzerslautern (4,10)

***Kvote su podložne promenama