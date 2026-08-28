Srpski fudbal u Evropi: Dovoljan, dva

Kako neverovatno sada izgleda pogled na tu rang listu iz 2023. godine. Jeste, Rusi su nažalost iz jednačine ispali zbog rata, ali svi ostali su bili tu. I na 11. mestu – Srbija. Sa dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ukupno pet u Evropi. Četiri godine kasnije, evo nas opet s očima na Uefinoj rang listi. Boli kada vidimo da je Srbija – 30. na Starom kontinentu.

Posledica je to, između ostalog, i užasnih letnjih kvalifikacija u kojima nas ni žreb nije milovao, pa su Železničar i Vojvodina odmah išli na protivnike koje objektivno nisu mogli da dobiju. Mada se u fudbalu iznenđenja dešavaju, videli smo to i na primeru Crvene zvezde, jer iznenađenje je bilo to što je ona ispala prvo od Hapoel Ber Ševe, pa Viktorije Plzenj. Partizan nam je u kvalifikacijama doneo najviše bodova, ostaje žal što nije prošao i taj Hetafe, kad se već videlo da je mogao.