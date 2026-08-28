Srpski fudbal u Evropi: Dovoljan, dva
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 09:33
Četiri godine nakon što smo bili 11. na Uefinoj rang listi pali smo na 30 mesto. Ispred nas su Izrael, Azerbejdžan, Slovenija, Slovačka…
Kako neverovatno sada izgleda pogled na tu rang listu iz 2023. godine. Jeste, Rusi su nažalost iz jednačine ispali zbog rata, ali svi ostali su bili tu. I na 11. mestu – Srbija. Sa dva mesta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ukupno pet u Evropi. Četiri godine kasnije, evo nas opet s očima na Uefinoj rang listi. Boli kada vidimo da je Srbija – 30. na Starom kontinentu.
Posledica je to, između ostalog, i užasnih letnjih kvalifikacija u kojima nas ni žreb nije milovao, pa su Železničar i Vojvodina odmah išli na protivnike koje objektivno nisu mogli da dobiju. Mada se u fudbalu iznenđenja dešavaju, videli smo to i na primeru Crvene zvezde, jer iznenađenje je bilo to što je ona ispala prvo od Hapoel Ber Ševe, pa Viktorije Plzenj. Partizan nam je u kvalifikacijama doneo najviše bodova, ostaje žal što nije prošao i taj Hetafe, kad se već videlo da je mogao.
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I na kraju, Srbija je tu gde zaslužuje. Sada iza Izraela, Azerbejdžana, Slovenaca, Slovaka ili Bugara, one bolje da i ne pominjemo. Kad smo bili 11. imali smo 32.375 bodova, sada smo na 18.250.
Nikakva slučajnost, logična posledica rada, našeg i tuđeg. I nije ovo čak ni mala razlika. Azerbejdžan nam, primera radi, sada beži skoro čitavih pet bodova. Zaslugom Sabaha, koji je “kriv” i što je Azerbejdžan, pokazuje specijalizovani Football Meets Data, ovog leta pokupio najviše bodova u kvalifikacijama – 5,125. Već tradicionalno opasni Norvežani uzeli su okruglo pet, Turska je na 4,500, Austrija na 4,200, Slovačka na 4,125 (i Slovan je u Ligi šampiona), Danci na 4.000…
Srbija je uzela dva. Pet Partizan i tri Crvena zvezda. Pa kad se podeli sa četiri eto nas, školskim žargonom, na dvojci. Ocena – dovoljan. Za 36. mesto u Evropi ovog leta. Od iole ozbiljnih fudbalskih zemalja bili smo bolji od Islanda, BiH, Rumunije, Kazahstana, Švedske. Više su uzeli, primera radi, Litvanci.
Škoti pride idu dalje sa dva kluba, Bugari takođe, kao i Hrvati, Poljaci i Švajcarci. Česi nastavljaju sa čak četiri predstavnika, toliko ih imaju i Grci i Norvežani, Austrijanci su limitirani na “samo” tri kluba.
Srbija ima Crvenu zvezdu i šansu da ona nešto popravi u Ligi konferencija. Koliko? Umnogome će zavisiti i od žreba u 13 sati. Ali da je dobro – daleko od toga.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA
Crvena zvezda – Larne (5:0, 4:0)
Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa (0:1, 0:2)
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE
Vojvodina – Ferencvaroš (1:2, 0:3)
Crvena zvezda – Viktorija Plzenj (3:0, 1:5)
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE
Železničar – Braga (0:1, 0:4)
Vojvodina – Ajaks (1:4, 1:4)
Partizan – UNA Štrasen (4:0, 1:0)
Partizan – Tobol (3:0, 2:1)
Partizan – Hetafe (1:3, 2:1)