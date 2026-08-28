LUDI TIKET, petak, 252.336 dinara: Užičanin je bio brutalan

Užice je dobilo novog heroja klađenja koji je pokazao da se vrhunsko poznavanje fudbala i neverovatna hrabrost uvek isplate. Strpljivi igrač iz grada na Đetinji sastavio je čudesan tiket sa čak dvanaest parova, fokusirajući se isključivo na kvalifikacije za evropska takmičenja. Njegova strategija bila je jasna i precizna, lovio je utakmice na kojima će pasti više golova u drugom poluvremenu, što se pokazalo kao apsolutni pogodak i recept za istorijski dobitak.

Ono što ovaj tiket čini zaista ludim jeste srazmera između uloženog novca i ostvarenog profita. Sa uplatim od samo pedeset dinara, Užičanin je uspeo da pogodi ukupnu kvotu od fantastičnih 3.882,1. Kako su se mečevi privodili kraju i padali odlučujući golovi u drugim poluvremenima širom Evrope, maksimalna isplata počela je da se pretvara u stvarnost, donoseći neverovatno uzbuđenje u samoj završnici.

Konačan trijumf začinjen je na najbolji mogući način zahvaljujući vrhunskim benefitima igre. Pored osnovnog dobitka, na scenu je stupio SUPER MULTI BONUS koji je iznosio preko pedeset osam hiljada dinara i dodatno podigao ukupnu isplatu na fascinantnih 252.336 dinara. Ovaj majstorski odigran tiket ostaće upamćen kao dokaz da se uz malo sreće i pravu taktiku sa minimalnim ulogom može stići do impresivnog finansijskog dobitka.