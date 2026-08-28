Zvezda prodala omladinca Juventusu, prihod skoro 1.000.000 evra

Crvena zvezda je prodala mladog štopera Mateju Lacmanovića Juventusu, saznaje Mozzart Sport. U pitanju je momak rođen 2009. godine u Zemunu, koji je ove sezone prekomandaovan iz kadeta u omladince srpskog šampiona. Ipak, tamo se nije dugo zadržao, odigrao je tri utakmice na početku sezone, a već danas će otputovati za Torino i nakon medicinskih pregleda potpisati za crno-bele.

Lacmanović (17) je jedan od najtalentovanijih igrača u svom godištu, kojeg već duži vremenski period prate najpoznatiji evropski klubovi, a dodatno interesovanje privuklo je to što je levi štoper, sa dominantnom levom nogom.