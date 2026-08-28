Zvezda prodala omladinca Juventusu, prihod skoro 1.000.000 evra
Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 09:38
Talentovani Mateja Lacmanović putuje u Torino na lekarske preglede i potpis sa slavnim italijanskim klubom
Crvena zvezda je prodala mladog štopera Mateju Lacmanovića Juventusu, saznaje Mozzart Sport. U pitanju je momak rođen 2009. godine u Zemunu, koji je ove sezone prekomandaovan iz kadeta u omladince srpskog šampiona. Ipak, tamo se nije dugo zadržao, odigrao je tri utakmice na početku sezone, a već danas će otputovati za Torino i nakon medicinskih pregleda potpisati za crno-bele.
Lacmanović (17) je jedan od najtalentovanijih igrača u svom godištu, kojeg već duži vremenski period prate najpoznatiji evropski klubovi, a dodatno interesovanje privuklo je to što je levi štoper, sa dominantnom levom nogom.
Izabrane vesti
Crvena zvezda je sa Lacmanovićem potpisala prvi profesionalni ugovor u aprilu ove godine, čime je obezbedila prihod od njegove prodaje. Prema saznanjima Mozzart Sporta on će iznositi skoro 1.000.000 evra sa bonusima.
Mladi fudbaler je prošao je kroz čitav omladinski pogon Crvene zvezde, a upisao je i dva nastupa za kadetsku reprezentaciju Srbije.
Ostaje da se vidi kakvi su dalji planovi Juventusa sa Lacmanovićem, odnosno gde će nastaviti fudbalski razvoj. Jednu od opcija sigurno predstavlja Primavera, gde se nalaze talenti pred ulaskom u seniorski fudbal.