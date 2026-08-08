LUDI TIKET (-), petak, 2.766.840 dinara: Muka u Uzbekistanu

Šteta, velika šteta! Jedan gol sprečio je neverovatnu majstoriju našeg igrača koji je tiket uplatio u Ulici 29. Novembra. Da, jeste pao na meč sa najvećom kvotom (7,75), ali nije moralo da bude tako.

Kobna utakmica bila je ona u uzbekistanskoj eliti između Surkona i Navbahora. Igra je bila kombinacija X-2&0-2… Ali Navbahor je sve pokvario ranim vođstvom u petom minutu utakmice.

Na čudesnom listiću prošlo je devet parova, svaki od njih sa kvotom većom od 2,45, ali su Uzbekistanci prodali.

Ipak, to ne znači da je naš igrač ostao praznih šaka. Navikli ste već da Mozzart kladionica časti benefitom NAPLATI PROMAŠAJ. Kako je naš igrač pogodio kvotu veći od 999, vrednost uplate se ustostručila i završila kod čoveka koji je umalo osvojio 2.776.840 dinara.

Naravno da dobitak od 2.000 nije za poređenje, ali jeste odlična prilika za ovakvog mahera da na popravnom zasluži milionsku isplatu.