Nije bitno ko, već kako

Da bi se izbegli pesimizam i negativna atmosfera pred utakmicu kojoj slobodno može da se dodeli epitet jedne od najbitnijih u sezoni, Crvena zvezda mora da savlada Novi Pazar večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić. I mora to da uradi rutinski, bez ikakvih trzavica u igri.

Naravno, svako ima pravo na loš dan, pogotovo ako kontinuirano dobro radi - što deset jeseni Crvene zvezde u Evropi zaredom svakako jeste - ali Crvena zvezda je sada u situaciji da u revanšu nikako ne sme da joj se ponovi još jedno slabo izdanje. Bez obzira što crveno-beli iza sebe imaju deceniju rezultata na međunarodnoj sceni koji su do 2017. godine delovali kao bujna mašta njenih navijača, ako se ne eliminiše Hapoel, niko na utešnu nagradu (plasman u Ligu Evrope preko Viktorije Plzenj ili Ligu konferencije u slučaju neuspeha kroz dvomeč sa Česima) neće gledati kao nešto pozitivno. Pričaće se o četvrtom neuspehu Dejana Stankovića da uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona. Nije fudbal pitanje "života i smrti", kao što je pomenuo Zvezdin trener , ali jeste činjenica da tada nisu opravdana objektivna očekivanja, kao što preti da se ponovi.

Najavio je Zvezdin trener da će kombinovati startnu postavu, što je i očekivano posle neubedljive partije većine igrača kojima je ukazao šansu od prvog minuta u Sombathelju. Pojedincima će predah dobro doći da se presaberu i ohlade glavu, nekima i da se fizički odmore.

"Sigurno će biti rotiranja, gledaćemo da ostanemo u balansu, da ostanemo jaki, koncentrisani i napravimo lepu uvertiru za ono što nas očekuje u utorak... Imamo neke probleme. Standardne probleme, ništa posebno. Sigurno ćemo izrotirati, da odmorimo nekoga, nekoga da spremimo. Neko će dobiti minute, neko odmoriti, imamo širok roster na svu sreću, nemamo povređenih igrača, već je to neki stomačni virus, ali je i to pod kontrolom. Imam skoro sve igrače na raspolaganju", izjavio je Zvezdin trener pred utakmicu sa Pazarcima.

Može se pretpostavi da većina onih koji se večeras budu našli u startnoj postavi, neće početi utakmicu u utorak. Ipak, Derik Lukasen je među retkima na koje se to ne odnosi. Reprezentativac Gane nije imao dobar debi, njegov nesporazum sa Mateusom god primljenog gola je klasičan plod neuigranosti (vratio mu loptu na slabiju nogu) i zato će mu duel sa Novim Pazarom dobro doći da se dodatno privikne na nove saigrače. Vrlo je moguće da ovaj put bude u štoperskom paru sa Milošem Veljkovićem, jer je Strahinja Eraković u Mađarskoj imao dosta nesigurno izdanje i za očekivati je da Stanković proba i drugu kombinaciju pred novi meč sa Hapoelom.

Uigravanje štopera verovatno će uticati da Stefan Gudelj ponovo ostane na klupi, pa bi ulogu bonusa kao u prvom kolu protiv Mačve mogao da dobije Savo Radanović među stativama, a drugi da bude 16-godišnji Matej Strika. Bacio ga je Dejan Stanković u vatru za beogradski revanš sa Larnom i sasvim solidno je odmenio Naira Tiknizjana.

Iako je tek početak sezone, Crvena zvezda je u kiksevima Partizana i pobedi nad Vojvodinom već dobila luksuz da ispusti neki bod, što značajno olakšava situaciju pred današnju utakmicu. Ima Stanković slobodu da rotira na svim pozicijama, ali mnogo bitnije od toga ko će igrati protiv Novog Pazara je način na koji će ekipa odigrati. Jer razlika u kvalitetu igrčakih kadrova ova dva kluba je vrlo jasna. Čak i sa trećom postavom, Zvezda bi bila favorit.

Ono što je crveno-belima u ovom trenutku mnogo potrebnije od razigravanja tima je sigurna i efikasna pobeda kako bi se popravila atmosfera pred revanš sa prvakom Izraela. I vratio optimizam ne samo za tu utakmicu, već za kompletne kvalifikacije za Ligu šampiona.

MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO

subota

20.00: (1.10) Crvena zvezda (11.0) Novi Pazar (18.0)

20.00: (1.37) Radnički 1923 (4.80) Zemun (9.00)

nedelja

20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)

20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)

21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)

21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)

odloženo

Radnički Niš - Partizan

***kvote su podložne promenama