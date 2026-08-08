Nova normalnost u Belgiji: Posle 17 godina bez plej-ofa

A, evo sada, ponovo se vraćaju tradiciji i ligi sa 18 klubova, koji će po dva puta igrati sa svakim od 17 rivala. Posle punih 17 sezona – ne računamo onu skraćenu pandemijom kovid virusa – u Belgiji neće biti plej-ofa.

Odavno su prešišali Holanđane, a Briž se vala i ustalio kao ozbiljna evropska marka od kluba. I mnogi će taj vrtoglavi uspon tamošnjeg fudbala pripisati pozitivnim posledicama čestog belgijskog eksperimentisanja sa sistemom takmičenja. Menjali su formate, uvodili podelu bodova da bi takmičenje bilo uzbudljivije, dizali druge klubove kada su velikani poput Anderlehta i Standarda proživljavali teške trenutke.

Učinjeno je to zbog sve većeg broja utakmica u Evropi, te je ovako sezona u Belgiji skraćena. Kreće nedelju dana kasnije nego što je to bio slučaj prethodnih sezona, a klubovi će usput dobiti i dvonedeljni novogodišnji odmor. Mada su svi saglasni da ovo nije najbolji format za tamošnji fudbal, a još je gori za vlasnike TV prava, Belgijanci zaista nešto rade povodom pretrpanog kalendara na koji svi kukaju. Dugoročni cilj je da se broj klubova svede na 14 timova koji će igrati bez plej-ofa. KLUB BRIŽ PRVI FAVORIT, UNION SLABIJI Jan Zomer (©AFP) Za razliku od perioda kada su ga uveli, sada imaju ozbiljan broj vrlo kvalitetnih timova. A, ko je najbolji? Pa, Klub Briž je aktuelni šampion i bez svake sumnje i sada ima najopasniji sastav. Ali, umnogome drugačiji od onoga koji je prošle sezone igrao. Velika su im imena otišla: Simon Minjole je prestao da igra, Hristos Colis je za 40.000.000 evra otišao u Arsenal i Briž ostavio bez 50 golova koliko je prošle sezone ili dao ili namestio. Aleksandar Stanković se za 23.000.000 evra vratio u Inter, dok je Rafael Onjedika za 10.000.000 (milion od toga je u bonusima) prešao u Ajntraht iz Frankfurta. 18.15: (2,40) Standard (3,40) Serkl Briž (2,95) Ali, Briž nije neozbiljan klub i odmah se dao u rekonstrukciju. Umesto Minjolea stigao je 37-godišnji Jan Zomer – izvesno bolji golman – i dobio ugovor na tri godine. Iz Vest Hema je za 7.000.000 evra stigao vezista Fredi Pots, dok je Midtjilandu samo dan kasnije plaćeno 10.500.000 za štopera Li Han Bona. Baš se pred start sezone pojavila se vest i da je Briž, potpuno neočekivano, izdvojio 12.000.000 evra da aktivira izlaznu klauzulu i iz Majorke odvede supertalentovano 20-godišnje krilo Jana Virđilija, koga je ona sama dovela iz Barselone. Na premijeri nove sezone šampion je lako na svom terenu pobedio Kortrajk sa 3:0.

I niko ne spori da je Klub Briž uradio dobar posao, samo je pitanje koliko će ovim igračima biti potrebno vremena da se uigraju sa ostatkom ekipe, oslabljene odlascima četvorice startera iz prošle sezone. Na pripremama nisu divno izgledali, izgubili su od Fajenorda i Renda, potom i u Superkupu, na penale doduše, od Uniona. Biće im potrebno vreme, a u sistemu bez plej-ofa pitanje je da li će Briž smeti sebi da dozvoli luksuz da rivalima dozvoli da mu na startu sezone odmaknu kao što je to prošle sezone uradio Union.

Tada Union nije izdržao Brižov juriš u plej-ofu, a po opštim procenama – tek sada neće. Izgubio je mnogo važnih igrača. Golman Kjel Sherpen je za 10.000.000 evra otišao u Premijer ligu, u Ipsvič, kapiten Kristijan Berdžes, ne baš najbolji fudbaler, ali veoma važan za svlačionicu, novi je igrač Genta. Na sve to su u prvoj utakmici protiv Bodea na više meseci ostali bez štopera Rosa Sajksa, pa su sada ostali samo sa trojicom centralnih bekova. A, kako trener David Iber igra sa trojicom štopera, to je veliki hendikep. Dobra vest, ako se tako može reći, jeste ta što je propao transfer Anana Halailija u Inter, jer su mu doktori pronašli nešto na srcu, a Italijani se sa tim ne igraju. Halaili se vratio u Union i igra dobro. Umesto Sherpena je iz Lansa doveden Erv Kofi (nažalost, nije mogao da igra protiv Bodea i Union je primio neke golove koje nije morao), dok u Briselu mnogo očekuju od Južnoafrikanca Relobofila Mofokenga. Polako ga uvode u ritam, jer je belgijski fudbal prilično fizički zahtevan, a Mofokeng je visok 168 centimetara, pa niko baš ne zna kako će se privići na Evropu. GENK BEZ EVROPE NAPADA VRH Ko bi još mogao da se porva za vrh tabele? Izvori iz Belgije nam kažu da obratimo pažnju na Genk, koga tamo vide kao pravi jo-jo klub. Jedne sezone budu treći, druge sedmi ili osmi. Ovog leta nisu mnogo menjali, iako jesu ostali bez Konstantinosa Karecasa, koga je Borusija Dortmund otkupila za 30.000.000 plus 2.000.000 evra u bonusima, pa je Grk tako postao najskuplja prodaja u istoriji popularnih Štrumfova. Jeste Genk tako ostao bez 18 Karecasovih asistencija, ali je brzo dobar deo tog novca utrošio da bi nadoknadio njegov odlazak. Doveli su iz Zulte Varegema opasnog Jepea Erenberga (prošle sezone je postigao 13 golova i namestio još pet), dok su za 192 centimetra visokog napadača Rafijua Duronsimija oborili klupski rekord plativši Pizi 10.000.000 evra. Neće pride igrati Evropu, pa će moći da se koncentrišu na prvenstvo i mnogi ih vide kao nagaznu minu. U borbi za sam vrh već neko vreme nema najtrofejnijeg kluba Belgije i sa 34 titule državnog rekordera Anderlehta, koji će – ako u tome ne uspe ove sezone – prvi put posle Drugog svetskog rata proživeti čitavu deceniju bez zvanja najboljeg (Klub Briž je od tada šest puta bio šampion, po jednom Genk, Antverpen i Union). Trenutno, ta opcija deluje kao sasvim realna, mada ima nekih pozitivnih pomaka. MLADI ANDERLEHT, CVETKOVIĆ NAJAVIO EKSPLOZIJU (©AFP) Pripisuju se uglavnom novom sportskom direktoru Antoanu Sibijerskom, nekada poznatom fudbaleru, koji je ovu funkciju prethodno obavljao u Troi sa kojom je bio najbolji u francuskoj Ligi 2. Već je on povukao prve poteze: za 6.000.000 evra iz Gornjika kupio je 22-godišnjeg češkog talenta Lukaša Ambrosa, kome će biti povereni ključevi veznog reda. Rendžerima su za 5.000.000 evra uzeli finsko krilo Olivera Atmana. Problem je samo što je tim dosta mlad. Recimo, na krilu je 17-godišnji Džošua Enga Kana, koji se za sada poprilično muči. Uostalom, i trener Vitor Bruno, nekada pomoćnik Serža Konseisaa, prilično je mlad i samostalno je do sada vodio samo Porto – na sedam meseci. Pa ipak, voli ofanzivan fudbal, sa loptom, pa se u klubu nadaju da će ih povesti u budućnost. 20.45: (4,40) Vesterlo (3,50) Union Sen Žiloaz (1,85)

A, to sigurno neće moći bez našeg Mihajla Cvetkovića, koji bi ove sezone mogao da eksplodira u Briselu. Nije on još starter, ali koliko se u Anderlehtu uzdaju u njega najbolje govori to što mu nisu dali da igra za Srbiju na U19 Evropskom prvenstvu. U Belgiju je stigao kao 18-godišnjak, prošle sezone zablistao u plej-ofu, a ove već u evropskim kvalifikacijama. Njegov ulazak na poluvremenu sudara sa Hamarbijem nije samo doneo presudni gol za prolazak dalje, već je Cvetković energijom i mentalitetom promenio čitav tok utakmice. Onda je srušio i PAOK. Sada kada nema više Torgana Azara, mogao bi Cvetković da dobije mnogo više prilika da prikaže sve što ume. U Anderlehtu veruju da bi baš Cvetković mogao da ih povuče ka vrhu. ANTVERPEN UMALO BANKROTIRAO, SINT TROJDEN I DALJE PUN JAPANACA Drugi belgijski velikan, Standard iz Liježa, nema baš tako visoke ambicije, ali se barem nadaju Evropi. Za razliku od prošle sezone, kada su u svemu kasnili, pa onda vukli panične poteze, sada su među prvima formirali ekipu. Kupili su Silvestera Džaspera iz pančevačkog Železničara, doveli još neke igrače, ali niko ih ne vidi u top tri u zemlji.