PRELAZZI: Mrzim avgust

Tom se kratkom rečenicom svrstao u malu, ali časnu družinu nas koji znamo sve o tom mesecu, tačno o onom periodu godine između poslednjeg kupanja i prvog školskog zvona; i o svemu što ga prati.

“Mrzim avgust”, rekao je Bask nakon poraza od Lidsa u sve nevažnijoj letnjoj seriji Premijer lige, i onog meča u kojem je njegov tim vodio 2:0 pa brzometno izgubio 4:2, što je otprilike najavgustovskiji rezultat koji možete da zamislite.

Dobro, razlozi ovog našeg neformalnog udruženja su dosta različiti: neko je melanholičan jer se leto bliži kraju i polako se odbrojava do 1. septembra, neko uopšte nema ovaj mesec jer su mu ostala dva keca za popravni ispit i obistinilo mu se ono “doći ćeš ti meni u avgustu” nekog profesora matematike, neko pati što više nema toliko turistkinja na šetalištu uz obalu; svejedno nije valjda ni čudo što je ovaj mesec dobio ime po Oktavijanu, prvom rimskom caru koji je bio osmo dete, što njegovo neugledno ime i pokazuje.

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A ako ste u toj koteriji, a pritom volite fudbal, kao što ga voli legenda Atletika iz Bilbaa, čovek koji je odrastao pored Ćabija Alonsa i Mikela Artete, onda je tu ceo dodatni niz argumenata protiv meseca koji će neki slovenski narodi zvati kolovozom a neki, opet, srpnjem, što je lepo zabeležio Vuk u svom rečniku.

Onaj nama bliži srpanj – ili jednostavnije rečeno “sedmi mjesec” – mnogo je pošteniji, mnogo duži, mnogo više naklonjen prosečnom fudbalskom navijaču, baš zato što je u njemu (klupski) fudbal sveden na minimum.

U julu tvoj tim, koji je možda i Iraolin tim, još nije izgubio nijednu utakmicu. U julu su tek počele pripreme, pa se nadaš da će neki klinac iz omladinskog pogona da zasija; u julu su prognoze bezopasne, tabele nema, nema ni pritiska da napraviš tim na Fantaziju i da obećaš sebi da će ove godine biti drugačije i da nećeš izbegavati da se otvoriš za Halanda.

U julu i najveći skeptik među nama može da se nada: da će biti napravljen sastav za titulu, da će se (lako) ući u Ligu šampiona, da će se dovesti odlično krilo i još bolji bek.

Ove godine je ta iluzija, slatka kao lubenica kupljena u Donjem Štoju, bila još duža: igrao se Mundijal, a onda kao da vreme stoji, a onda je čak i transfer pijaca prognana na četvrtu-petu poziciju Mozzart Sporta.