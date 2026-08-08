Vildoza prvi sleteo u Beograd i zadužio crno-belu opremu

Pripreme košarkaša Partizan Mozzart Beta za takmičarsku sezonu 2026/27. se bliže, a prvo od sedam letnjih pojačanja doputovalo je u srpsku prestonicu. Na Aerodrom „Nikola Tesla“ u večernjim satima u petak sleteo je iskusni argentinski plejmejker Luka Vildoza, gde ga je dočekala klupska delegacija crno-belih.

Vildoza u Humske stiže nakon sezone provedene u italijanskom Virtusu iz Bolonje. Tokom bogate evropske karijere nosio je dresove velana poput Panatinaikosa i Olimpijakosa. Ljubiteljima košarke u Srbiji dobro je poznat, budući da je u takmičarskoj godini 2022/23. nosio dres večitog rivala Crvene zvezde, pa mu ovo neće biti prvi susret sa životom i igranjem u Beogradu.