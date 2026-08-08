Vildoza prvi sleteo u Beograd i zadužio crno-belu opremu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 08.08.26. | 08:11
Pripreme Partizan Mozzart Beta počinju 20. avgusta
Pripreme košarkaša Partizan Mozzart Beta za takmičarsku sezonu 2026/27. se bliže, a prvo od sedam letnjih pojačanja doputovalo je u srpsku prestonicu. Na Aerodrom „Nikola Tesla“ u večernjim satima u petak sleteo je iskusni argentinski plejmejker Luka Vildoza, gde ga je dočekala klupska delegacija crno-belih.
Vildoza u Humske stiže nakon sezone provedene u italijanskom Virtusu iz Bolonje. Tokom bogate evropske karijere nosio je dresove velana poput Panatinaikosa i Olimpijakosa. Ljubiteljima košarke u Srbiji dobro je poznat, budući da je u takmičarskoj godini 2022/23. nosio dres večitog rivala Crvene zvezde, pa mu ovo neće biti prvi susret sa životom i igranjem u Beogradu.
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Doduše nije ni previše čudno što je prvi stigao u Beograd s obzirom da je oženjen srpkinjom. Odbojkašicom, Milicom Tasić.
Pored argentinskog organizatora igre, Partizan je u aktuelnom prelaznom roku značajno renovirao sastav dovođenjem još šestorice novajlija – opremu crno-belih zadužili su Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kajl Olmen.
Pripreme crno-belih počinju 20. avgusta.