NAJAVA DANA (subota, 8. avgust): Zvezda sa Novim Pazarom, Cvajta, Belgijanci i Holanđani

KARLSRUE – ARMINIJA BILEFELD, 13.00

(Fudbal, Nemačka 2)

Karlsrue je imao dva jako teška pripremna meča pred početak Cvajte. Poražen je od Intera sa 1:2 i Hofenhajma sa 3:0, a ni pre toga ovog leta nije uspevao da slavi. Dakle, početak sezone za njih nužno može da bude težak. Arminija ovog leta nije gubila, a da joj dobro ide i da je tim spreman, vidi se po pobedi od 0:4 protiv Bolonje. Svakako prvo je kolo, pa će i jedni i drugi igrati sa žarkom željom da uzmu bodove.

VOLFSBURG – KAJZERSLAUTERN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Kajzerslautern je u sredu saopštio da će igrati bez odbrambenog igrača Pola Žolija na subotnjem gostovanju u Volfsburgu. Biće ovo meč od kog počinje Volfsburgova potera za ekspresno vraćanje u Bundesligu. Svakako, meč je bitan za oba tima, ali pošto se zna iz kog takmičenja dolazi domaćin, i kakve su mu ambicije, jasno je ko na papiru u ovom momentu uliva veće poverenje.

VESTERLO – UNION SEN ŽILOAZ, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Na startu šampionata, Union Sen Žiloaz želi prva tri boda, pun svesti da je nadmoćan nad rivalom, i osokoljen osvajanjem Superkupa Belgije, koji je dobio boljim izvođenjem penala u meču sa Klub Brižom. U kvalifikacijama za Ligu šampiona odigrali su nerešeno sa Bode Glimtom. Vesterlo nije imao naročitno uspešne pripreme, tako da će verovatno igrati vrlo defanzivno na meču s timom iz koga je u martu izvukao remi.

AZ ALKMAR – DEN HAG, 21.00

(Fudbal, Holandija 1)

Az Alkmar je uzeo trofej Superkupa Holandije nakon što je na opšte iznenađenje uspeo da ponizi PSV i savlada ga sa 0:4. Dakle, nije ishod iznenađenje, nego broj postignutih golova, pa deluje da je Den Hag u prvom kolu bukvalno na strelištu. Bivši drugoligaš je dakle u problemu i to se ne može zanemariti.

PSV – FORTUNA SITARD, 20.00

(Fudbal, Holandija 1)

S obzirom da je PSV pretrpeo težak poraz u finalu Superkupa, vrlo je verovatno da će sav bes pokušati da iskali na slabijem Sitardu u prvom kolu šampinata. Međtim, gosti su umeli da iznenade čak i solidne klubove na ovim pripremama, pa će posle pobede nad APOEL-om na poslednjem kontrolnom meču pokušati da pruži dostojanstven otpor. PSV je dobio poslednja četiri meča para, a na svakom od njih minimalno je dolazila GG3+ igra.

SVONSI – BIRMINGEM, 16.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Svonsi i Birmingem su prošle sezone bili u potpunom egalu ako govorimo o Čempionšipu. Sve u svemu, imali su po 64 boda, a poslednji meč para okončali su bez pobednika, pri konačnih 1:1 u januaru ove godine. Ovog leta na pripremama Birmingem je gio fenomenalan. Čak je dobio i Barselonu na penale, što je rezultat koji je morao da iznenadi bukvalno svakoga.

VEST HEM – PORTSMUT, 16.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Portsmut je prošlu sezonu Čempionšipa okončao u donjem delu tabele, a ako ćemo precizno bio je tek na 18. mestu. S druge strane, Čekićarima je protekla sezona bila katastrofalna, Tako su ispali u čempionšip nakon 14 godina igranja u premijerligaškom društvu. Ova utakmica im je bitna i zbog toga što žele da povrate samopouzdanje.

ESTERELA – SPORTING, 21.30

(Fudbal, Portugalija 1)

Sporting je imao savršene pripreme, a na listi odstreljenih u letnjem periodu nalaze se Seltik, Strazbur, Monako i Notingem. Sve u svemu, u prvom kolu oni očekuju uzimanje lagana tri boda od Esterle koja je takođe imala uspešno leto, ali ni izbliza tako jake rivale za probu forme. Sporting je dobio poslednjih pet mečeva para, a samo jednom je dolazilo manje od 3+.

LOK. SOFIJA – CSKA 1948 SOFIJA, 18.00

(Fudbal, Bugarska 1)

CSKA 1948 nema poraz u prva tri kola, a od maksimale ga jedino deli remi sa Spartak Varnom. Lokosi su uzeli dva boda, i to iz remija Botevom i Slavijom. Poraženi su od Levskog u drugom kolu, pa će sigurno kao domaćini pokušati da pruže što je to moguće jači otpor gostima. Na poslednjem meču para u martu bilo je 3:2 za ekipu CSKA 1948.



