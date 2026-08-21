LUDI TIKET (-), petak, 296.582 dinara: Kratak za gol Kairata

Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 08:32

Nije imap sreće majstor sportskog klađenja iz Vrnjačke Banje

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 20.08.26 13:31:19
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Al Wakra
Qatar Doha
2:2 (1:1)
tgg
gg
1.55
Viitorul Selimbar
Botosani
1:3 (0:3)
ki
2
1.5
KaPa
JIPPO
1:3 (0:0)
ki
2
1.65
Xorazm Urganch
Lokomotiv
1:3 (1:1)
kmb
X2&gg
2.25
Neftekhimik
Sochi
1:2 (0:2)
kmb
2&gg
4.3
Kairat Almaty
Anderlecht
0:3 (0:3)
kmb
2&gg
4.7
Young Africans
Coastal Union
4:1 (2:0)
ug
3+
1.5
Ghaz Al Shamal
Al Kahraba
1:1 (0:1)
tgg
gg
2.2
Arsenal Tula
Rotor
2:1 (2:0)
tgg
gg
2
Uplata: 230,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1151.33
Potencijalni dobitan: 296.582,50 RSD

Istinska fudbalska drama odigrala se na tiketu uplaćenom u slot klubu Vrnjačka Banja, gde je majstorski sastavljen tiket sa devet parova bio na korak od jakog dobitka. Igrač je pokazao sjajno poznavanje svetskog fudbala, spajajući lige od Katara i Uzbekistana do Tanzanije i Iraka. Redom su se ređali pogoci i odlične kvote, a ukupni koeficijent od preko hiljadu najavljivao je veliku isplatu.

Međutim, glavni krivac za pad bio je meč kvalifikacija za Ligu Evrope između Kairata i Anderlehta. Na ovom paru tipovana je jaka kombinacija da će Anderleht pobediti uz uslov da oba tima postignu gol. Iako je belgijski tim opravdao ulogu favorita i slavio sa ubedljivih 3:0, Kairat nije uspeo da postigne taj jedan sudbonosni pogodak koji bi ovaj tiket lansirao u dobitak, ostavljajući iza sebe veliku žal.

Ipak, u slot klubu Vrnjačka Banja priča se ne završava potpunim gubitkom, jer je lojalnost nagrađena kroz benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je velika suma skliznula iz ruku zbog samo jednog promašenog para, igrač nije otišao praznih džepova. Zahvaljujući ovom klupskom bonusu, tuga je ublažena utešnom isplatom od 1.150 dinara, što je donelo novu priliku za igru.

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