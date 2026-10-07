Jugović objasnio zašto baš Voša: Zbiljić bio najkonkretniji i postavio najjednostavnije pitanje

„Zahvaljujem se na poverenju i čast mi je da radim za jedan ovako prestižan klub sa bogatom tradicijom. Preuzeo sam odgovornost za sportski sektor, jer poznajem već sve u ovom sportskom sistemu i verujem u ovaj projekat. Ovo je za mene veliki izazov, da u jednom periodu dođemo do Evrope i igramo važne evropske utakmice, jer Vojvodina to zaslužuje“, počeo je 57-godišnji sportski radnik.

Odmah po promociji, usledilo je pitanje novinara: da li se očekuju transfer bombe na Karađorđu u narednom periodu?

„Iz nekog mog iskustva najviše volim bombe poput Sukačeva, koji je pokazao da je imao jedan normalan put iz akademije. Kvalitet je prvo dokazao u Kabelu, pa mu se kasnije vratilo kroz Vojvodinu, a sada i reprezentaciju. Mislim da je to pravi put, da igrači koji stasavaju u akademiji Vojvodine jednog dana zaigraju za prvi tim i sa njim naprave rezultate.“

Pričao je Jugović i o aktuelnom timu Lala.

„Vojvodina ima mladog, perspektivnog trenera, kvalitetan tim. Očekuje se da se dobro trenira i da budu dobri rezultati u narednom periodu. Ja, kao neko ko treba da planira, sigurno imam u vidu šta treba da uradimo. Moram da pohvalim Miroslava Tanjgu koji je imao dobar ciklus prošle sezone. Postali su pobednička ekipa i igrali na rezultat. Nisu imali sreće na žrebu, neka pojačanja su stigla kasnije nego što je trebalo. Verujemo da će to biti kako treba u budućnosti i da ćemo ostvariti sve uslove da zaigramo u nekom evropskom takmičenju.“

Šta vas je ubedilo da se vratite?

„Vrlo jednostavno, sa Zbiljićem sam bio na neformalnom ručku i razgovarao o srpskom fudbalu i postavio najjednostavnije pitanje koje je mogao da postavi: kako vas vratiti u srpski fudbal“, rekao je Jugović i pojasnio kontekst tog razgovora.

„Konkretno, srećem puno ljudi u svetu biznisa i u svetu sporta, a odavno nisam imao tako jednostavno pitanje. Ja sam otišao 1992. godine, imao razna iskustva u raznim ligama, pratio fudbal iz nekog mog ugla i stekao utisak gde mogu da pomognem. Prihvatio sam da budem savetnik gospodinu Zbiljiću, jer ne srećete ljude kao što je on svaki dan. Takođe, hteo sam sebe da stavim u jednu situaciju, da li mogu da pomognem srpskom fudbalu, jer je on meni u karijeri puno dao. Osetio sam obavezu da nešto vratim. Gospodin Zbiljić je dao najkonkretniju ponudu, hteo sam da vidim da li mogu nešto da pokrenem u našem fudbalu. Neće biti lako ali trudićemo se da bude profesionalno maksimalno.“

Dao je nekadašnji osvajač Kupa UEFA sa Crvenom zvezdom i svoje mišljenje o tome da li Vojvodina može da ugrozi status njegovog bivšeg kluba u domaćim okvirima.

„Teren će pokazati. Što se bolje budu spremili igrači, pokazaće to na terenu. Ja u to verujem i mislim da je ovaj tim Vojvodine, dobar tim. Treba da veruju i u sebe, sa tim će doći i rezultat. Nezahvalno je sada nešto obećavati, ali Vojvodina ima kvalitetan tim, mladog perspektivnog trenera. Iz utakmice u utakmicu sve više prihvataju njegove ideje i zamisli. Videćemo gde će nas to na kraju dovesti.“

Istakao je iskusni sportski radnik da će se njegova strategija zasnivati na mladim domaćim igračima, ali da to ne znači da Novosađani neće više dovoditi strance u prvi tim. Naprotiv.

„U startu nemamo postavljeno pravilo da ćemo dovoditi samo naše igrače. Svaki fudbaler koji može da pomogne Vojvodini i kojeg možemo da priuštimo je dobrodošao. Dobar stranac je uvek dobrodošao, ali ne sme da bude lošiji od domaćeg igrača i naravno jeftiniji. I klubovi sa velikim budžetima umeju da potroše milione i ne naprave ništa. Zbog toga je ovde kod nas potrebno raditi studioznije. Preferiram kvalitet naspram kvantiteta“, zaključio je Vladimir Jugović.