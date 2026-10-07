Paskval: Zvezda će biti sve bolja i bolja; Navaro je vrhunski trener, želim mu sve najbolje

Ovo mu je prva sezona u Dubaiju, kakvi su utisci? "Veoma sam zadovoljan ekipom koju imamo. Još neki igrači moraju da se oporave od povreda i drugih problema, ali zadovoljni smo timom koji smo napravili. Zasad radimo odlično. Dobili smo prve dve utakmice kod kuće, zatim smo izgubili od Fenerbahčea u Istanbulu i sada smo spremni za sledeću utakmicu. Znate, svaki dan pred nama donosi novi izazov" .

Poznaje Ibona Navara iz Španije i njegov sistem i stil igre. "On je sjajan trener. To je pokazao tokom prethodnih sezona u Malagi i ne otkrivam ništa novo kada kažem da je vrhunski trener. Želim mu sve najbolje u ovoj sezoni. Oni sve vreme igraju u veoma visokom ritmu. Jedan su od najboljih timova u takmičenju kada je reč o prvim sekundama napada, kao i na ofanzivnom skoku. To su dva segmenta koja moramo dobro da kontrolišemo i da, koliko god možemo, smanjimo broj poena koje postižu na taj način. Kada govorimo o našoj odbrani, a potom u napadu, moramo da nametnemo svoju igru" .

Kakvo mišljenje ima o srpskim igračima u svom timu?

"Oni su fantastični, svi imaju izuzetnu radnu etiku. Generalno, ja sam trener koji ne pravi razliku na osnovu nacionalnosti ili bilo čega drugog. Za mene su svi igrači igrači Dubaija i ništa više od toga. Veoma sam zadovoljan celom ekipom koju imamo ovde".

Zadovoljan je kakvi su uslovi u Dubaiju.

"Ovo je sistem na elitnom nivou, kao i svi uslovi koje imamo. Veoma sam zadovoljan svime što imamo ovde u Dubaiju. Izuzetno sam srećan što sam ovde. Sada je na nama, igračima i trenerima, da uzvratimo za sav trud koji klub ulaže u nas".

Šta je glavni cilj za Dubai?

"Glavni cilj je sledeća utakmica. Evroliga je takva da ne možete previše da razmišljate unapred. Svaka utakmica je najvažnija, odnosno naredna utakmica je uvek najvažnija. Svi timovi će imati dobre i loše periode, ali na kraju će na vrhu tabele biti najstabilnije ekipe. To je ono što ćemo pokušati da uradimo".

Ko je najveća pretnja iz Zvezde?

"Ne mogu da izdvojim samo jednog igrača, jer neki od njih donose visok nivo energije i karaktera. Neki igrači daju kvalitet šutu, igri bez lopte ili igri iz pika. Crvena zvezda je tim sa odličnim igračima i odličnim trenerima i biće veoma težak protivnik", zaključio je.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)

Četvrtak

18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)

18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)

20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)

Petak

20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)

20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)

20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)

** kvote su podložne promenama