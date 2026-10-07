Gotovo: Ugasio se Monako!

Podsećamo, Biro Francuske košarkaške federacije (FFBB) usaglasio se sa Komisijom za kontrolu poslovanja i doneo odluku da Monako nije imao dovoljno garancija kada je reč o istinitosti i pouzdanosti trenutne finansijske situacije kluba. Nisu uspeli da predstave dokumentaciju na osnovu koje bi njegova finansijska situacija mogla da bude ocenjena kao dovoljno pouzdana. Novca jednostavno nisu imali, sve su pokušali, ali izlaza nije bilo. Sve su probali da se izvuku i nisu uspeli. Prošle sezone je klub imao velikih finansijskih problema i jedva je završio šampionat Francuske i Evroligu, a pričalo se da će Džamal Mešburn i još neki investitori pokušati da ga izvade iz problema. Od toga nije bilo ništa.

Evo i celog saopštenja Monaka.

"Draga Roka porodico, danas je tužan dan.

Uprkos svim uloženim naporima, Monako je u stečajnom postupku. Klub će se sada povući, u nadi da će pronaći put ka restrukturiranju i jednog dana ponovo pokrenuti projekat. Naš tim napušta teren kao neporažen u domaćim takmičenjima prošle sezone, sa svim najvažnijim francuskim trofejima u svojoj kolekciji.

Tokom svojih pet sezona u Evroligi, Monako je pobeđivao sve velike evropske klubove protiv kojih je igrao. Trijumf u Evrokupu 2021. godine doneo je Kneževini prvi evropski trofej u ekipnom sportu. Niko ne može da oduzme ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina.

Tri titule prvaka Francuske. Četiri Liga kupa. Dva Kupa Francuske. Jedan Superkup. Dva plasmana na Fajnal for Evrolige, uključujući jedno finale. Niz pobeda i trofeja koji će zauvek ostati deo sportske istorije Monaka.

A ipak, najveće dostignuće nikada nije bio trofej.

Bili ste to vi.

Naša porodica - jedinstvena, strastvena i neverovatno odana. Hiljade glasova, zastave i dresovi, putovanja, vera. Ono što je stvoreno na tribinama i oko ovog tima daleko prevazilazi svaku pobedu, ma koliko bila velika, i svaki trofej, ma koliko bio prestižan. To nasleđe ne može biti izbrisano. Kao ni borbeni duh koji je oduvek predstavljao Monako.

Krajnji cilj ostaje da se Monako vrati tamo gde pripada, a sve čemu možemo da se nadamo jeste da će, što je pre moguće, naš tim ponovo zasijati u dvorani Gaston Medsen, da će ogromna zastava ponovo biti podignuta iznad tribina i da će hiljade glasova ponovo zajedno zagrmeti:

DAGHE MUNEGU! (Napred, Monako)!

Budućnost muške košarke u Monaku sada je u rukama Udruženja ASM, njegovih direktora, trenera, mlađih igrača i prvog tima koji se takmiči u Nacionalnoj 3 ligi. Njima Monako sada predaje baklju, uz nadu da će se jednog dana crveno-beli vratiti na najviši nivo.

Do tada, ono što smo zajedno izgradili ostaje.

Hvala vam, Roka porodico", navodi se.