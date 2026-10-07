Đurišić: Očekujem da pobedimo Dubai

Meč sa aktuelnim šampionom ABA lige najavio je Nikola Đurišić . "Očekujem da odemo i da pobedimo. Čeka nas težak protivnik, koji je pravio ekipu za F4 Evrolige. Nadam se da ćemo odigrati dobro i pobediti. Moramo da uđemo jako od samog početka i sprečimo ih da trče, ali i da zatvorimo najbolje njihove igrače" , započeo je.

Nije još u punoj snazi.

"Ne bih rekao da sam na 100 odsto, ali sam veoma blizu. Da kažemo da sam na nekih 80-90 odsto".

Od domaćih igrača dobija najviše saveta.

"Pre svega dobijam pomoć od naših, najviše od Dobrića i Davidovca, kao i od Kalinića, ali se svako trudi da mi pomogne".

Šta očekuje od njega Navaro?

"Pričali smo malo, ipak sam ja ovde najmlađi, tako da očekuju od mene tu neku borbu i želju. Cilj je da uđem, promenim ritam utakmice i dam sve od sebe", zaključio je.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)

Četvrtak

18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)

18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)

20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)

Petak

20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)

20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)

20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)

** kvote su podložne promenama