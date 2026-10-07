Mekinli Rajt: Očekujem da Zvezda izađe veoma agresivno, mnogo igrača predstavlja pretnju

Dubai i Crvena zvezda odmeriće snage u četvrtom kolu Evrolige (četvrtak, 18.00), u duelu dva tima iz ABA lige. Crveno-beli u prethodna tri gostovanja nisu uspeli da savladaju aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja, koji je bolje počeo evroligašku sezonu od beogradskog tima.

Utakmicu sa Crvenom zvezdom najavio je plejmejker domaćeg tima, Mekinli Rajt.

"Očekujem da sutra izađu veoma agresivno. Očekujem mnogo energije od njih, kao i mnogo kreacije u igri. Posebno posle poraza od FMP-a pre nekoliko dana. Znam da su veoma motivisani i spremni da daju sve od sebe u ovom meču. Radujem se utakmici na visokom nivou", započeo je. Ko će biti najveća pretnja po Dubai?

"Imaju mnogo igrača koji predstavljaju pretnju. Očigledno, Džered Batler je jedan od njih, a Kris Džons je takođe veoma potcenjen igrač. Tajson Karter u poslednje vreme igra veoma dobro. Imaju mnogo igrača koji zaista mogu da igraju. Nik Vajler Beb je takođe potcenjen bek, koji je veoma dobar defanzivac, a može da vas iznenadi i u napadu. Imaju mnogo igrača na koje moramo da budemo spremni".