Mekinli Rajt: Očekujem da Zvezda izađe veoma agresivno, mnogo igrača predstavlja pretnju
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 12:34
Plejmejker najavio utakmicu sa crveno-belima, protivnika analizirao i Kosta Kondić
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Dubaija)
Dubai i Crvena zvezda odmeriće snage u četvrtom kolu Evrolige (četvrtak, 18.00), u duelu dva tima iz ABA lige. Crveno-beli u prethodna tri gostovanja nisu uspeli da savladaju aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja, koji je bolje počeo evroligašku sezonu od beogradskog tima.
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Utakmicu sa Crvenom zvezdom najavio je plejmejker domaćeg tima, Mekinli Rajt.
"Očekujem da sutra izađu veoma agresivno. Očekujem mnogo energije od njih, kao i mnogo kreacije u igri. Posebno posle poraza od FMP-a pre nekoliko dana. Znam da su veoma motivisani i spremni da daju sve od sebe u ovom meču. Radujem se utakmici na visokom nivou", započeo je.
Ko će biti najveća pretnja po Dubai?
"Imaju mnogo igrača koji predstavljaju pretnju. Očigledno, Džered Batler je jedan od njih, a Kris Džons je takođe veoma potcenjen igrač. Tajson Karter u poslednje vreme igra veoma dobro. Imaju mnogo igrača koji zaista mogu da igraju. Nik Vajler Beb je takođe potcenjen bek, koji je veoma dobar defanzivac, a može da vas iznenadi i u napadu. Imaju mnogo igrača na koje moramo da budemo spremni".
Zna šta može da presudi u ovom duelu.
"Samo treba da se držimo svog plana. Imamo igrače u ovom sastavu koji mogu da igraju dobru odbranu. Imamo momke koji osećaju da smo kao celina, kao grupa, podjednako dobri ili čak bolji u bekovskoj liniji. Biće teško, ali moramo da ostanemo zajedno i da se držimo plana igre. Moramo da verujemo onome što su nam treneri pripremili, da verujemo njihovoj zamisli. Moramo da budemo fokusirani na to, da stisnemo zube i odigramo odbranu tako da uspemo da zaustavimo njihove napade".
Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan
Mnogi smatraju da su tim za Fajnal-for.
"Apsolutno. Očigledno je da je potrebno vreme. Imamo sedam ili osam novih igrača, doduše veoma iskusnih, ali potrebno je vreme da ih uklopimo u naš sistem i u način na koji smo igrali prošle godine. Imamo i novi stručni štab, sa nekim stvarima koje je trener uveo u ovaj program. Potrebno je vreme, neće se sve dogoditi preko noći. Ali kada pogledate sastav na papiru, to je bez problema ekipa za Fajnal for. Ipak, ono što je na papiru neće nam doneti ništa, moramo to da pokažemo na terenu. Ipak, zaista verujem da možemo da budemo ta ekipa", zaključio je.
Utakmicu je najavio i Kosta Kondić.
"Mi dolazimo isto iz poraza u Evroligi, a igramo kod kuće. Svesni smo da će oni doći maksimalno fokusirani i da pokušaju da pobede prvi put u Dubaiju, pošto do sada ovde nemaju pobedu. Naravno da smo spremni, imali smo nekoliko dana da pripremimo ovaj meč. Mislim da imamo kvalitet, imamo sve, da hoćemo da održimo ovaj kontinuitet igranja u Dubaiju sa pobedama".
Šengelija i Vokap mu mnogo pomažu.
"Toko je šef, ja ga tako zovem. Takav pristup ima, uvek je profesionalan i pomaže mi mnogo. Što na terenu, tako i van njega. Tu je i Vokap koji igra istu poziciju kao ja. Mnogo mi znači. Ti igrači su toliko godina na vrhu Evrolige, imaju ozbiljno iskustvo i kvalitet i voljni su i željni da prenesu na mene kao najmlađeg tu. Poprilično sam zahvalan i jako mi je drago što sam tu sa njima".
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
** kvote su podložne promenama