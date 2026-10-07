PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Buriram bez milosti

Vreme čitanja: 1min | sre. 07.10.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 7. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
ASEAN klupsko prvenstvo okuplja ekipe iz Jugoistočne Azije, a branilac titule i tim koji je najviše puta podigao pehar (2025. i 2026.) upravo je Buriram, čiji su članovi Goran Čaušić, Uroš Radaković i Vukan Savićević. Domaći su bez poraza od sredine maja, pa ne sumnjamo u keca.
Konačan ishod
Račaburi je još jedan klub iz Tajlanda, ali ne može da se pohvali uspesima kao već pomenuti Buriram. Sa druge strane je osvajač vijetnamskog Kupa, koji ima puno problema na gostovanjima. I ovde dajemo prednost domaćima, međutim, sumnjamo u goleadu, pa razmotrite i KMB 1&0-3. Meč je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Sa sedam pobeda i po jednim remijem i porazom Avro zauzima četvrtu poziciju na tabeli. Pritom, odigrao je tri utakmice manje od lidera Klitorpsa i dve manje od svog današnjeg protivnika. Lankaster je malo popravio izdanja na strani, ali nedovoljno da bismo posumnjali u keca.
Konačan ishod
Ovom utakmicom počinje 26. kolo finskog prvenstva, a rivali se nalaze u grupi koja se bori za titulu. Inter Turku, šampion iz 2008, deli lidersku poziciju sa KuPS-om. Ni Gnistan ne zaostaje baš mnogo, iako sumnjamo da ima snage da finišira u velikom stilu. Tipujte na dvojku, koja opuštenije dolazi uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Gosport je u sredini tabele, a u ovu utakmicu ulazi bez stalnog rešenja na klupi, što samo po sebi izaziva oprez. Pul je četvrti i ima šest bodova više. Pritom, najsigurniji je gost sa učinkom 4-0-1 i gol-razlikom 9:6. Sve to najavljuje efikasnu dvojku, a kvota na nju mami.
Konačan ishod
Radi se o jednom od derbija "velike četvorke" Rio de Žaneira, ali njegov nadimak je "prijateljski" što znači da ne treba očekivati dramu van terena. Kvote favorizuju goste, koji imaju četiri boda manje i koji su pre pauze bili u boljoj formi, ali bismo ipak rizikovali sa kecom.
Konačan ishod
Remo se posle 32 godine vratio u brazilsku elitu, ali ukoliko hitno nešto ne promeni očekuje ga ispadanje iz nje. Do kraja prvenstva ostala su dva meseca, a domaći su pretposlednji, no nisu bez šanse. I protivnik je u nezavidnoj situaciji, pa im motiva ne manjka. Probajte keca.
Konačan ishod
U pitanju je okršaj niželigaša, s tim da su gosti u takmičenju koje je za stepenik iznad. Činjenica je da Fetije ne blista, ali jedinu prvenstvenu pobedu zabeležio je na strani. Ni pristalice Gaziemira ne mogu da budu zadovoljne. Kada se sve sabere ipak je bolje izbegavanje.
Konačan ishod