Realan povratak Mektominija u Premijer ligu
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 12:51
Napoli bi tražio do 30.000.000 evra
Lepo je u Napulju, ali srce je na Ostrvu. U poslednje dve godine oživeo je Napoli u Skotu Mektominiju ono što Mančester Junajted sezonama nije uspevao. Postao je Škot ljubimac vrelog juga, doneo titulu podno Vezuva i igra svoju treću sezonu u dresu Azura, nije isključeno i poslednju.
Naime, prema pisanju transfer eksperta Saše Tavolijerija sa švajcarskog Sky Sporta, Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu. Agent reprezentativca Škotske je u kontaktu sa nekolicinom klubova iz engleske elite, a sa nekima su već obavljeni preliminarni razgovori povodom mogućnosti da se 29-godišnjak vrati na Ostrvo.
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Napoli koji je od Mektominija u dve sezone dobio 80 nastupa, 27 golova i dest asistencija, ne bi ga pustio za mali novac. Škot u decembru mesecu puni 30 godina, a narednog leta, ulazi u poslednjih godinu dana ugovora sa Napolitancima. Tavolijeri piše da bi obeštećenje moglo da iznosi do 30.000.000 evra.
Mektominij je početkom septembra podvrgnut intervenciji na srcu zbog benignih aritmija, operacija je uspešno prošla, a sada se čeka da se popularni MekFratim koji je odigrao samo mečeve prvog i drugog kola u novoj sezoni, vrati na teren.
Alegrijev Napoli posle pet kola ne stoji dobro budući da je osvojio tek sedam bodova. Nema sumnje da se Mektominijevo odsustvo i te kako oseća. Škot je od dolaska u Napulj posto jedan od najvažnijih igrača ekipe, ali ukoliko poželi da se vrati u Premijer ligu, teško da Azuri mogu bilo šta do da ga puste.
Pre dve godine, Napoli ga je kupio od Mančester Junajteda za 30.500.000 evra. Mektomini je već opravdao uloženi novac, a klub sa stadiona Dijego Armando Maradona bi mogao čak i da povrati investiciju.