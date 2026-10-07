Realan povratak Mektominija u Premijer ligu

Lepo je u Napulju, ali srce je na Ostrvu. U poslednje dve godine oživeo je Napoli u Skotu Mektominiju ono što Mančester Junajted sezonama nije uspevao. Postao je Škot ljubimac vrelog juga, doneo titulu podno Vezuva i igra svoju treću sezonu u dresu Azura, nije isključeno i poslednju.

Naime, prema pisanju transfer eksperta Saše Tavolijerija sa švajcarskog Sky Sporta, Mektomini bi mogao nazad u Premijer ligu. Agent reprezentativca Škotske je u kontaktu sa nekolicinom klubova iz engleske elite, a sa nekima su već obavljeni preliminarni razgovori povodom mogućnosti da se 29-godišnjak vrati na Ostrvo.