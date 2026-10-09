LUDI TIKET (-), petak, 874.526 dinara: Čekajući X u prvom poluvremenu

Ovaj onlajn tiket odigran u Mozzartu predstavlja pravu fudbalsku dramu u malom, gde je igrač pokazao neverovatan njuh za nerešene ishode na poluvremenu širom planete. Sa ulogom od 5.000 dinara i ukupnom kvotom 159, tiket je obuhvatio sedam parova iz Izraela, Iraka, Brazila i Alžira. Šest mečeva je prošlo savršeno, donoseći prolaze redom. Od izraelskih trećeligaša, preko iračkog okršaja Al Talaba - Al Shorta, pa sve do alžirske elite gde su Oran i Setif mirovali u prvih 45 minuta, sve je išlo kao podmazano.

Bet analiza ovog tiketa otkriva sistemsko gađanje tvrdih utakmica na kojima se očekivao sporiji start i opreznija igra ekipa. Strategija je briljantno funkcionisala na većini terena, ali je sudbina htela da pad dođe na jedinom meču koji je odudarao po dinamici – brazilskom U20 Kupu između Flamenga M20 i Vaska M20. Dok su ostali parovi mirovali sa 0:0 ili završavali sa podnošljivih 1:1, mladi Brazilci su demonstrirali totalni napadački fudbal. Vasko je na odmor otišao sa prednošću od 1:0, što je automatski značilo crveni krstić za tip da će prvo poluvreme biti nerešeno, iako je krajnji rezultat meča bio spektakularnih 2:2.