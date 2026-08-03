LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.375.784 dinara: Rusi kao opušak ugasili milionerski san

Prava sportska drama odigrala se proteklog vikenda u svetu lude zabave Mozzart kladionice, gde je jedan strastveni igrač sastavio tiket koji slobodno možemo nazvati remek-delom sportske prognoze. Sa uloženih 300 dinara, ovaj majstor igre nanizao je čak deset fudbalskih parova sa različitih krajeva sveta – od Južne Koreje, preko Kine i Ukrajine, pa sve do ruskih liga. Izbor je bio hrabar i jasan: na svakom meču prognozirana je efikasna igra sa najmanje tri pogotka. Kako su se utakmice završavale jedna za drugom, mreže su se tresle tačno onako kako je zamišljeno, a ukupna kvota od fantastičnih 4.585,95 počela je da dobija svoj realan oblik u vidu potencijalnog dobitka od preko 1,3 miliona dinara.

Ipak, u sportu i klađenju granica između slave i surove realnosti često staje u samo devedeset minuta. Dok su azijski i ukrajinski tereni doneli pravu goleadu, sudbonosni krah dogodio se u Rusiji, na meču između Arsenal Tule i Torpeda iz Moskve. Iako je utakmica obećavala, rezultat je ostao zakucan na minimalnih 1:0 za domaćina. Dva gola je nedostajao na ovom meču srušio je tiket iz snova i prekinuo savršen niz od devet pogođenih parova. Umesto neverovatne isplate od tačno 1.375.784 dinara, na tiketu je zasvetleo samo jedan, ali bolan pad.

Iako je milionski dobitak izmakao u poslednjim trenucima, ovaj igrač kući ipak nije otišao praznih rukava, zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Zbog vrhunskog poznavanja sporta i pogođene ogromne kvote na ostalim mečevima, sistem je aktivirao ovu sjajnu opciju koja služi kao utešna nagrada za sve koji padnu na samo jednom paru. Umesto potpunog gubitka, igraču je isplaćena utešna suma od 30.000 dinara. Ovaj tiket će definitivno ostati upamćen. kao jedan od najluđih. Poslužiće i kao dokaz da u Mozzartu i promašaj može dobro da se naplati.