Tačno u podne: Zvezda dobija poslednjeg rivala za Ligu šampiona

Koncentracija je na Hapoelu iz Ber Ševe, ali pričaće se od danas u Crvenoj zvezdi i o potencijalnoj poslednjoj prepreci na putu ka povratku u Ligu šampiona. U 12.00 UEFA će obaviti žreb parova poslednjeg kola kvalifikacija za elitno takmičenje.

Dejan Stanković i njegovi fudbaleri spremaju se za popodnevni put u Grac, u Austriji će prespavati, a u utorak će se prebaciti u Mađarsku na okršaj sa Izraelcima (19.30). U međuvremenu, ispratiće izvlačenje kuglica u Nionu.