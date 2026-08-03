Tačno u podne: Zvezda dobija poslednjeg rivala za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 08:11
Nema ekipe protiv koje crveno-beli neće biti favorit, ali valjalo bi izbeći Kazahstan i Azerbejdžan zbog putovanja
Koncentracija je na Hapoelu iz Ber Ševe, ali pričaće se od danas u Crvenoj zvezdi i o potencijalnoj poslednjoj prepreci na putu ka povratku u Ligu šampiona. U 12.00 UEFA će obaviti žreb parova poslednjeg kola kvalifikacija za elitno takmičenje.
Dejan Stanković i njegovi fudbaleri spremaju se za popodnevni put u Grac, u Austriji će prespavati, a u utorak će se prebaciti u Mađarsku na okršaj sa Izraelcima (19.30). U međuvremenu, ispratiće izvlačenje kuglica u Nionu.
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Dobra stvar po crveno-bele je da su zahvaljujući danskom Orhusu i velikom preokretu u revanšu protiv Leha (nadoknadili 1:4) izbegli AEK. Atinjani su eliminacijom poljskog šampiona dobili status povlašćenog tima, tako da Marko Nikolić, Luka Jović i Mijat Gaćinović ne mogu u Beograd.
Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)
Među potencijalnim rivalima srpskog prvaka nalaze se: LASK (Austrija), Viking (Norveška), pobednik duela Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija), pobednik duela Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska) i pobednik duela Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan).
Prve utakmice poslednjeg kola kvalifikacija su 18. i 19. avgusta, a revanši nedelju dana kasnije.
Jasno je da bi zbog dugog puta valjalo izbeći Kazahstance i Azerbejdžance, dok bi po kvalitetu mina mogli da budu Orhus i Viking. Ipak, imaju crveno-beli dovoljno iskustva, a - makar na papiru - i kvaliteta da preskoče bilo koju od ovih ekipa. Naravno, moraće to da pokažu i na terenu. Prvo protiv Hapoel Ber Ševe.