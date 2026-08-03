Indijske milijarde za NBA franšizu u Londonu

NBA Evropa nastoji da se ušanči u svim najvećim metropolama Starog kontinenta. Odavno je poznato da je London označen kao primarna meta (u ostalom bio je velika želja i Evrolige, ali Lajonsi nisu stigli dalje od Evrokupa), a deluje da će glavni grad Velike Britanije biti prava perjanica projekta najjače lige na svetu.

Kako navodi ugledni Atletik, indijsko-američki milijarder i rukovodilac kompanije za sajber bezbednost Nikeš Arora planira da uloži ogroman novac u buduću londonsku franšizu.