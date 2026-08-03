Indijske milijarde za NBA franšizu u Londonu
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 09:41
Indijsko-američki milijarder Nikeš Arora spreman da uloži ogroman kapital
NBA Evropa nastoji da se ušanči u svim najvećim metropolama Starog kontinenta. Odavno je poznato da je London označen kao primarna meta (u ostalom bio je velika želja i Evrolige, ali Lajonsi nisu stigli dalje od Evrokupa), a deluje da će glavni grad Velike Britanije biti prava perjanica projekta najjače lige na svetu.
Kako navodi ugledni Atletik, indijsko-američki milijarder i rukovodilac kompanije za sajber bezbednost Nikeš Arora planira da uloži ogroman novac u buduću londonsku franšizu.
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Pomenuti izvor navodi da je vlasnik tehnološkog konglomerata spreman da investira neverovatnu sumu od milijardu američkih dolara u budući londonski projekat, odnosno da će ta cifra da bude ekvivalentna iznosu od 740.000.000 funti. Ono što je već odavno jasno jeste da se glavni grad Velike Britanije smatra jednim od najvrednijih tržišta u planovima NBA Evrope.
Ono što izdvaja Nikeša Aroru kao investitora jeste to što odlično poznaje sportsko tržište u Londonu. Pomenuti biznismen je prošle godine već imao investiciju od 145.000.000 funti, kako bi kupio 49 posto vlasništva nad franšizom London Spirit, koja je jedan od najmoćnijih kriket kolektiva. Kada je reč o samoj NBA Evropi, prethodno je komesar lige Adam Silver istakao da sve ide u dobrom smeru kada je reč o pregovorima sa investitorima oko potencijalnih franšiza. Rukovodeći organi najjače lige na svetu spremni su da razmotre ponude nekoliko investicionih grupa, koje žele da preuzmu vlasništvo nad franšizama.
Zvanični datum za pokretanje takmičenja na tlu Starog kontinenta predviđeno je za oktobar 2027. godine. Predviđeno je da buduća liga sadrži 16 timova, od čega bi 12 franšiza bilo prisutno kao stalni učesnici, dok bi se četiri tima kvalifikovala svake godine na osnovu plasmana u domaćim šampionatima.