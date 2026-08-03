Riverova drama traje: Najgora ekipa još od 1995, navijači kidali glasne žice od muke
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 02:23
Novi poraz velikana iz Buenos Ajresa, dok su od pesme podrhtavali stubovi Monumentala
Nadao se Eduardo Kudet da će mu susret sa klubom u kojem se afirmisao kao igrač i kao trener doneti sreću, međutim, gosti iz Rosarija nisu doneli sentimentalnost sa sobom u Buenos Ajres. Sentral je savladao River sa 1:0 i, vrlo moguće, potpisao otkaz svom nekadašnjem članu. Kao trener Rosario Sentrala, Kudet je svojevremeno nanizao 13 utakmica bez poraza. Kao strateg Rivera ima četiri uzastopna poraza na otvaranju Klausure i to bez datog gola u prvenstvu (po 0:1 protiv Barakasa, Himnasije i sada Rosario Sentrala), dok je u kupu bilo 1:3 protiv Aldosivija. U pitanju je najgori start prvenstva slavnog kluba još od 1995. godine i malo koga zanima alibi u velikom broju povređenih igrača.
Da situacija bude bolnija, večerašnji poraz potpisao je povratnik u argentinski fudbal, do pre nekoliko dana reprezentativac Nikolas Otamendi, autogolom u 27. minutu. A, ni to nije sve, pošto je na suprotnoj strani gol Rosarija fantastično čuvao Riverov čuvar mreže na pozajmici, Heremijas Konan Ledesma. Nekoliko čudesnih odbrana imao je 33-godišnjak.
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Nemoć svojih fudbalera pomno su pratilie krcate tribine Monumentala. Od muke su navijači River Plejta pevali do iznemoglosti po jakom pljusku. Nije to pomoglo, kao ni isključenje Emanuela Koronela zbog drugog žutog kartona desetak minuta pre kraja.
Pregrubo bi bilo reći da je River odigrao loš meč, imali su domaćini čak 24 pokušaja da savladaju Ledesmu (šest u okvir gola), ali još jednom su bili neefikasni. Priliku za popravni imaće za pet dana protiv Tigrea u gostima i ako ne odigraju mnogo bolje, odnosno - upišu pobedu, u veoma lošem raspoloženju čekaće prvi meč osmine finala Kopa Sudamerikane sa kolumbijskim Santa Feom 13. avgusta.
Pružali su navijači Rivera podršku svojim fudbalerima tokom meča, ali najglasniji su bili kada su skandiranjem tražili ostavku Eduarda Kudeta. Neće biti iznenađenje ukoliko ona stigne u narednih nekoliko dana.
ARGENTINA 1, KLASURA – 3. KOLO
Subota
Himnsija Mendoza – Union Santa Fe 2:0 (0:0)
/Modika 45+5pen, 50/
Estudijantes Rio Kvarto – Banfild 0:0
Belgrano - Argentinos Juniors 0:1 (0:1)
/Alvarez 45+1/
Estudijantes - Defensa i Hustisija 3:0 (3:0)
/Kariljo 9, Piovi 16, Palasios 36/
Nedelja
Rasing - Tigre 1:3 (0:2)
/Vergara 65 – Martinez 19, Garaj 26, Ruso 51/
Deportivo Rijestra - Barakas Sentral 0:1 (0:1)
/Maroni 72/
Aldosivi - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)
/Gaitan 78 - Auzmendi 40, Kolazo 66/
Njuels Old Bojs Boka Juniors 2:2 (0:1)
/Kokaro 50, Rehiardo 59 - Askasibar 30, Velasko 81/
Ponedeljak
River Plejt - Rosario Sentral 0:1 (0:1)
/Otamendi 27ag/
02.30: (2,20) Lanus (3,00) Instituto Kordoba (4,00)
21.45: (3,30) Sarmijento (3,10) Independijente Rivadavija (2,35)
23.55: (2,60) Platense (2,75) Taljeres (3,25)
23.55: (2,35) Velez Sarsfild (2,80) Independijente (3,25)
Utorak
02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)
02.15: (2,95) Kordoba Santijago (3,00) San Lorenco (2,65)
***kvote su podložne promenama