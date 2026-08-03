Riverova drama traje: Najgora ekipa još od 1995, navijači kidali glasne žice od muke

Nadao se Eduardo Kudet da će mu susret sa klubom u kojem se afirmisao kao igrač i kao trener doneti sreću, međutim, gosti iz Rosarija nisu doneli sentimentalnost sa sobom u Buenos Ajres. Sentral je savladao River sa 1:0 i, vrlo moguće, potpisao otkaz svom nekadašnjem članu. Kao trener Rosario Sentrala, Kudet je svojevremeno nanizao 13 utakmica bez poraza. Kao strateg Rivera ima četiri uzastopna poraza na otvaranju Klausure i to bez datog gola u prvenstvu (po 0:1 protiv Barakasa, Himnasije i sada Rosario Sentrala), dok je u kupu bilo 1:3 protiv Aldosivija. U pitanju je najgori start prvenstva slavnog kluba još od 1995. godine i malo koga zanima alibi u velikom broju povređenih igrača.

Da situacija bude bolnija, večerašnji poraz potpisao je povratnik u argentinski fudbal, do pre nekoliko dana reprezentativac Nikolas Otamendi, autogolom u 27. minutu. A, ni to nije sve, pošto je na suprotnoj strani gol Rosarija fantastično čuvao Riverov čuvar mreže na pozajmici, Heremijas Konan Ledesma. Nekoliko čudesnih odbrana imao je 33-godišnjak.