Usijanje Uroša Miladinovića, Čuka čeka ponudu od 5.000.000 evra

U njoj, znaju to dobro svi redovni posetioci Čukinih utakmica, uvek je i brdo skauta iz inostranih klubova, a svi oni su ovog leta u tefterima zaokružili baš Miladinovićevo ime. Očigledno mu je prijalo to što ga je Marko Jakšić s levog krila prebacio na sredinu terena, odmah iza špica.

“Moje mišljenje je da tu najviše može da pruži. On je jedan ogroman talenat, mnogo zna fudbala. U prva tri kola je pokazao da mu ta pozicija odgovara. Jako je nezgodan kada ima loptu, čak i leđima okrenut. Smatram da još nije pokazao maksimum na ovoj poziciji. Verujem da će mnogi klubovi do kraja prelaznog roka da se bore za njega“, reakao je trener Čuke odmah posle pobede nad Kragujevčanima.

I nije to slučajno rekao, jer telefon sportskog direktora Vladimira Matijaševića usijao se od poziva iz inostranstva. S tim da Čukarički sada ne mora da žuri. Baš u junu je produžio ugovor sa Miladinovićem, pa on sada ističe 2028. Što znači da na Brdu imaju luksuz koji daje vreme. Ne gori im, mogu da čekaju i zimu. Ali svakako da neće odbiti mogućnost da zarade ako se ona ukaže. U Čuki ipak žive bez državne pomoći i sve moraju sami da zarade.

Koja bi im tačno suma zadovoljila prohteve? Niko se još javno nije oglašavao, ali kako čujemo, u klubu se nadaju da bi mogli da postave klupski rekord, trenutno u vlasništvu Filipa Matijaševića, koji je ranije ovog leta otišao u Salcburg u transferu teškom 4.000.000 evra, sa sve bonusima. Ispod te sume ne bi se išlo ni za Miladinovića. Nadaju se na Brdu da bi mogli da izvuku i celih 5.000.000.

Nastavi li ovako Miladinović neće to biti toliko neostvarivo, mada ima i ona druga strana medalje – njemu su “već“ 22 godine, a stranci u Srbiji uglavnom kupuju tinejdžere. Nekad se ipak isplati biti strpljiv, a sam Uroš je na primeru rođenog brata mogao da vidi da nekada ne treba žuriti. Igor Miladinović je iz Čukaričkog otišao avgusta 2024. u Sent Etjen za 3.000.000 evra, ali je tek prošle sezone počeo da dobija šansu u Ligi 2, i to uglavnom sa klupe.

Ozbiljne lige jednostavno nisu strpljive, a na to je Uroša Miladinovića upozoravao i sam Jakšić.

“On je ovde igrao nekad do prijatnosti. Sada zna da mora da igra u oba pravca. To je nešto u njegovom razvoju što se promenilo. Rekao sam mu da samo tako može da igra u top pet liga. Usvaja, zadovoljan sam. Da kažemo da je on rešio utakmicu na svoj individualni kvalitet... Sad sam mu u svlačionici rekao u šali da će dobiti batine ukoliko sledeći put bude i pomislio da može da igra kao što je igrao, toplo-hladno. Reši jednu utakmicu, pa ga nema pet... Želim da svaki dan napreduje“.