NAJAVA DANA (ponedeljak, 3. avgust): Fali liga petica, ali zato imamo dva zanimljiva duela u Mozzart Bet Superligi
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 08:12
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
VOJVODINA – MAČVA, 19.00
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Posle poraza od Crvene zvezde, Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Mačvu. O ulogama favorita ne nema potrebe da pričamo jer Vojvodina bi ovaj meč morala da pobedi i to i više nego ubedljivo. Mačva je na dva meča do sada u Mozzart Bet Superligi primila čak osam golova.
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ŽELEZNIČAR – MLADOST, 21.00
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
U Pančevu nas čeka zanimljiv okršaj gde ipak očekujemo pobedu domaćina. Pamti se prošli susret kada je Železničak pobedio sa 5:0, ali ima i onaj mečod prošlog oktobra kada je Mladost slavila...
SUTJESKA – BUDUĆNOST, 20.00
(Fudbal, Crna Gora)
Počeo je i šampionat Crne Gore. Pratimo duel Sutjeske koja dočekuje Budućnost. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je u prethodnom meču Sutjeska ta koja je pobedila i to sa ubedljivih 2:0. Sada je pitanje da li će isto uspeti da ponove na početku nove sezone.
SJK – HJK, 18.00
(Fudbal, Finska)
U Finskoj je liga odavno počela. Pred nama je meč 18. kola. HJK se bori za mesto u plej-ofu, dok je domaćin pri samom dnu i vrlo je verovatno da ga čeka ispadanje. Što vam sasvim dovoljno govori kakav meč treba da očekujete.
AUDA – OGRE JUNAJTED, 17.00
(Fudbal, Letonija)
Auda ovde ne bi smela da ima ikakvih prblema. Trećeplasirani tim Letonije dočekuje najlošiju ekipu u šampionatu. Tim koji je na 24 utakmcie do sada primio čak 61 gol.
ALAŠKERT – ARARAT, 18.00
(Fudbal, Jermenija)
Počeli smo i u Jermeniji. Izdvajamo ovaj meč gde je domaćin u međusobim duelima slavio prethodna tri puta. Okršaji ova dva tima uglavnom obeleži veliki broj golova, pa treba i ovoga puta gađati tako nešto.
SPARTAK VARNA – LOKOMOTIVA PLOVDIV, 20.15
(Fudbal, Bugarska)
Selimo se u Bugarsku. Pratimo okršaj timova koji su počeli meštovito. Domaćin je iz dva meča izvukao četiri boda, dok je Lokomotiva na tri boda jer su u prvom meču izgubili, ali potom došli do trijumfa. Iako je teško predviditi pobednika, naginjemo ka domaćinu.