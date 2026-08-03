NAJAVA DANA (ponedeljak, 3. avgust): Fali liga petica, ali zato imamo dva zanimljiva duela u Mozzart Bet Superligi

ŽELEZNIČAR – MLADOST, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

U Pančevu nas čeka zanimljiv okršaj gde ipak očekujemo pobedu domaćina. Pamti se prošli susret kada je Železničak pobedio sa 5:0, ali ima i onaj mečod prošlog oktobra kada je Mladost slavila...

SUTJESKA – BUDUĆNOST, 20.00

(Fudbal, Crna Gora)

Počeo je i šampionat Crne Gore. Pratimo duel Sutjeske koja dočekuje Budućnost. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je u prethodnom meču Sutjeska ta koja je pobedila i to sa ubedljivih 2:0. Sada je pitanje da li će isto uspeti da ponove na početku nove sezone.

SJK – HJK, 18.00

(Fudbal, Finska)

U Finskoj je liga odavno počela. Pred nama je meč 18. kola. HJK se bori za mesto u plej-ofu, dok je domaćin pri samom dnu i vrlo je verovatno da ga čeka ispadanje. Što vam sasvim dovoljno govori kakav meč treba da očekujete.

AUDA – OGRE JUNAJTED, 17.00

(Fudbal, Letonija)

Auda ovde ne bi smela da ima ikakvih prblema. Trećeplasirani tim Letonije dočekuje najlošiju ekipu u šampionatu. Tim koji je na 24 utakmcie do sada primio čak 61 gol.

ALAŠKERT – ARARAT, 18.00

(Fudbal, Jermenija)

Počeli smo i u Jermeniji. Izdvajamo ovaj meč gde je domaćin u međusobim duelima slavio prethodna tri puta. Okršaji ova dva tima uglavnom obeleži veliki broj golova, pa treba i ovoga puta gađati tako nešto.

SPARTAK VARNA – LOKOMOTIVA PLOVDIV, 20.15

(Fudbal, Bugarska)

Selimo se u Bugarsku. Pratimo okršaj timova koji su počeli meštovito. Domaćin je iz dva meča izvukao četiri boda, dok je Lokomotiva na tri boda jer su u prvom meču izgubili, ali potom došli do trijumfa. Iako je teško predviditi pobednika, naginjemo ka domaćinu.