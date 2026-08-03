Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Neka se javi koga nije sapleo kiks Parnog valjka?

ZAOKRUŽENO

MIDTJILAND – HORSENS (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 2:1

Mitjliand je jedan od timova koji je morao da se podigne posle uspeha u evropskim kvalifikacijama. Očekivala ih je utakmica kod kuće protiv Horsensa u kojoj su bili favoriti, ali nije da su je glatko dobili. Činilo se da će ovo biti lagana pobeda za domaćina, koji je tokom prvih 45 minuta dva puta zatresao mrežu. Ipak, Horsens je pogotkom u drugom poluvremenu uneo neizvesnost, ali je Mitjiland na kraju slavio.



LUDOGOREC – BOTEV VRATSA (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 2:1

Doživeo je Ludogorec pravi nokaut, jer je eliminisan iz kvalifikacija za Ligu konferencija, a već su ga iza ugla čekale obaveze na domaćoj sceni. Domaćin je u trećem kolu morao da ugosti Botev i pobedi, kako bi zadržao korak za vodećim Levskim, što je i učinio. Ludogorec je posle prvog poluvremena imao prednos - 2:0, ali je gost smanjio polovinom druge četvrtine. Situacija se dodatno zakomplikovala posce crvenog kartona za tim iz Razgrada, ali su tri boda ipak ostala u "Ludoj šumi".



KRASNODAR – FAKEL (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 3:2

Krasodar je u ovu utakmicu ušao kao veliki favorit, ali se prilično mučio kako bi slavio. Istina, u 27. minutu sve je delovalo kao da je gotovo, jer je Krasnodar vodio 2:0, a pogotovo na početku drugog poluvremena kada je gost promašio penal, a potom Krasnodar stigao do novog gola. Ipak, Fakel je uspeo dva puta da zatrese mrežu, ali nije imao snage za preokret.



CSKA SOFIJA – DUNAV RUSE (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:1

Nekako je ovde uspeo CSKA da iščupa pobedu. Dunav je uspeo da matira odbranu domaćina već u 10. minutu utakmice. Sva sreća po CSKA, nije se dugo čekalo na izjednačenje. Armejcima je trebalo svega sedam minuta da dođu do poravnanja. Pritiskao je i pritiskao CSKA, a inicijativa se isplatila u 79. minutu, kada je konačan rezultat postavio Rodrigez i tako doneo pobedu domaćinu.

RIJEKA - RUDEŠ (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Utakmica između Rijeke i Rudeša bila je poslednji okršaj prvog kola hrvatskog šampionata. Domaćin je u ovaj meč ušao sa ulogom favorita i rutinski dobio, bez obzira što je moglo da se zakomplikuje. Imala je Rijeka laganih 2:0, a onda je srpski internacionalac Stefan Vukić zatresao mrežu rivala. Ipak, nije mogao gost do boda, pa je tako domaćin upisao prvi ovosezonski trijumf u domaćem šampionatu.

RAPID - ALTAH (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 1:0

Minimalan Rapida, ali dovoljan da se pobedom startuje nadmetanje u Bundesligi Austrije. Jedini pogodak na meču viđen je prilično rano, već u četvrtom minutu, a mrežu gostiju zatresao je Peter Dal. Imao je domaćin i te kako šansi do kraja, ali je na kraju svakako zadovoljan trijumfom.

OLIMPIJA - ALUMINIJ (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 1:0

Provukla se Olimpija, tako u najkraćim crtama može da se opiše sve ono što se dešavalo na stadionu Stožice. Zmajevima je pobeda bila više nego potrebna, jer je tim iz Ljubljane šampionat počeo sa dva poraza. Držala je Olimpija loptu, imala posed, ali bez prave šanse. Činilo se da će se utakmica završiti podelom bodova, a onda je domaćin u trećem minutu sudijske nadoknade uspeo da matira odbranu Aluminija i dođe do prva tri boda u tekućoj sezoni.

PRECRTANO



FERENCVAROŠ – VAŠAŠ (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 0:0

Kiks Ferencvaroša u malom gradskom derbiju. Slovili su zeleno-beli za favorita, ali je Vašaš uspeo da odoli i pored 14 šuteva ka golu. Preživeli su gosti i crveni karton, doduše u kasnoj fazi meča, te je osvojen herojski bod.

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PARTIZAN - IMT (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:2

Tome se niko nije nadao. Mnogi su u vrhu videli kragujevački Radnički zbog energije Feđe Dudića, ima onih koji veruju u kontinuitet Radomira Kokovića u Pančevu, ali da na čelu tabele posle tri kola Mozzart Bet Superlige stoji IMT, to je i u Novom Beogradu, verovatno, malo ko mogao da pretpostavi. Nije san, istina je, sastav Zorana Popovića prišio je status najprijatnijeg iznenađenja uvodnog dela prvenstva, jer sve rivale gleda sa vrha. I na tome mu svaka čast!

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BOHEMIJANS - GALVEJ (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 1:1

Nikako ne polazi za rukom Bohemijansu da se uključi u borbu za sam vrh šampionata. Domaćin je bio veliki favorit u okršaju s Galvejom, ali nije uspeo da dođe do sva tri boda. Oba pogotka viđena su u prvom poluvremenu. Bohemijans je došao do prednosti u 23. minutu, kada je mrežu rivala pogodio iz penala Kolm Velan. Gosti su do izjednačenja stigli 14 minuta kasnije, a konačan rezultat postavio je Aron Bolger.