Skraćene grupe za žreb: Partizan beži od Hetafea i sanja Beč ili Sofiju

Hetafe (Španija)

Pobednici mečeva:

Tvente (Holandija) – DAC Streda (Slovačka)

Beitar Jerusalim (Izrael) – Austrija Beč (Austrija)

Poraženi iz meča:

Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)

Odmah na prvi pogled jasno je da će za crno-bele prvo i osnovna želja biti da zaobiđu Hetafe, i zbog frustrirajućeg fudbala koji neguje Hose Bordalas, ali pre svega zbog toga što ipak govorimo o predstavniku zemlje koja je aktuelni svetski i evropski prvak. I ima ako ne najjaču, onda sigurno drugu na listi najjačih liga planete.

Po snazi lige, svakako da Partizanu ne bi previše odgovarao ni holandski Tvente – pod uslovom da opravda ulogu favorita u dvomeču sa Dunajskom Stredom – dok bi već dva preostala tima bila povoljniji rivali.

Nikako laki rivali, ali svakako povoljniji. Jer bečka Austrija - favorizovana u dvomeču sa Beitarom iz Jerusalima - svakako je tim s kojim se može igrati. A posebno se to odnosi na poraženog - ne pobednikom, istaknimo još jednom - iz dvoboja Makabija iz Tel Aviva (izbacili Šerif s ukupnih 6:0) i sofijskog CSKA (eliminisali Karabag).

Da li je moglo bolje? Svakako da jeste. Mnogo bolje. Mogao je recimo Partizan na boljeg iz okršaja Vaduca iz Lihtenštajna i finskog Inter Turkua ili letonskog RFS-a i češkog Jabloneca. Premija bi bio bolji iz dvomeča letonske Aude i albanskog Dinamo Sitija, škotskog Hibernijana i makedonske Škendije ili čak pobednik okršaja jermenske Noe i švajcarskog Siona. No, svi su su oni završili u drugim grupama.

Mogao je Partizan je takođe na češki Hradec (jer sumnjamo da će oni iznenaditi Bešiktaš u Ligi Evrope) ili škotski Harts (koji će takođe ispasti od Benfike), ali više – ne može.

Sada četiri potencijalna rivala sa početka teksta. Utisak je da je moglo mnogo bolje. No, prvo da se prođe taj Tobol, pa da se vidi za dalje.