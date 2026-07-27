LUDI TIKET, ponedeljak, 177.753 dinara: Južnoamerička Mozzart turneja

Ovaj neverovatni Mozzart tiket uplaćen u Temerinu, predstavlja pravo remek-delo sportske prognoze i hrabrosti. Sa ukupno šest pažljivo odabranih parova iz Južne Amerike, igrač je ciljao izuzetno visoke pojedinačne kvote i uspeo da pogodi baš svaki ishod. Na tiketu su se našle maestralne procene, poput pobede Independijentea u gostima protiv Estudijantesa po kvoti 3,60, ali i hrabra igra na domaći Orense SC koji postiže najmanje dva gola protiv favorizovanog Indep. Del Valea za kvotu 3,70.

Ipak, apsolutna zvezda ove dobitne kombinacije bila je utakmica kolumbijske druge lige između Patriotsa i Inter Palmire. Tu je odigrana fantastična kombinacija da će domaćin pobediti i da će oba tima dati gol, što je donelo nestvarnu pojedinačnu kvotu od čak 4,80. Kada se tome doda 3+ tip na meču Asa Al - Cianorte, dupla šansa na Treze PB i GG igra na meču Bolivar - Real Potosi, ukupna kvota se popela na fantastičnih 338,38.

Sa umerenom uplatom od 510,00 dinara, ovaj igrač iz Temerina obezbedio je sebi dobitak života koji iznosi tačno 177.753 dinara. Ključnu ulogu u ovako masivnoj isplati odigrao je fantastični SUPER MULTI BONUS, koji je na osnovu broja odigranih parova i pogođenih kvota dodao čistih 5.177 dinara na osnovnu maksimalnu isplatu. Ovaj tiket je savršen dokaz kako se uz dobro poznavanje južnoameričkog fudbala i vrhunske bonuse Mozzart kladionice može stići do impresivnog finansijskog trijumfa.