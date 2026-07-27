Zabranjeno voće i tango s grehom Luke Vildoze

Status rariteta moguće je steći na više načina. U svojoj suštini predstavlja nešto jedinstveno, po nekom ustaljenom običaju uglavnom afirmativno, ali ako bi se otišlo u drugu krajnost ovakvi šabloni su tu da bi se kršili, samo je potrebno pronaći određenog "antijunaka" spremnog da prihvati ulogu "negativca", što zapravo i čini njegovu jedinstvenost.

Argentinac je na ovom prostoru ostao upamćen kao neko ko je branio boje Crvene zvezde u sezoni u kojoj je Partizan Mozzart Bet posle devet godina uspeo da stigne do jadranske titule i stane na korak od Fajnal fora Evrolige. Danas, četiri leta kasnije, momak iz Buenos Ajresa se vratio u Srbiju i Beograd, ali ne da bi sa starim klubom pokušao da uradi ono što nije u prošlom mandatu, već kao neko ko će u naredne dve sezone nositi dres najvećeg rivala! Poput munje su se proširile informacije da je Vildoza blizu dogovora s Partizanom, međutim, u tako nešto se ne veruje dok se konačno i ne desi, pogotovo ako se uzme u obzir sve ono što je Argentinac pričao kada bi dobio pitanja da li bi ikad poneo crno-beli dres.

""Pričao sam sa Nedovićem nekoliko puta. Sada sa verenicom (odbojkašicom Milicom Tasić) gledamo svaku utakmicu Crvene zvezde. Svaki put kada možemo, navijamo iz naše kuće. Neverovatna je i konekcija sa Olimpijakosom. Mislim da i Crvena zvezda može mnogo, ako nastave ovako da igraju, da se ne predaju, mogu mnogo toga dobrog ove sezone da urade", rekao je Vildoza svojevremeno za Mozzart Sport. Prisetio se Gaučos za naš portal i trojke Nemanje Nedovića u prvom evroligaškom deribju u istoriji.

"Sećam se kako su se navijači Partizana uhvatili za glave. Prelepe uspomene, ali dobro... To je sada prošlost. Sada sam ovde sa ciljem da pobedim sa drugom ekipom". Međutim, desilo se - Luka Vildoza je novi igrač Parnog valjka. Jasno je da ovo nije običan potez, jer nositi dres jednog od dva beogradska rivala je nešto što te obeležava za ceo život, a kada pređeš na suprotnu stranu poprimiš sva svojstva antijunaka s početka priče, što je samo po sebi dovoljno za "večno prokletstvo", bar u glavama dobrog dela navijača suparničkog kluba.

Istina, dešavalo se ovo i ranije. I to ne jednom. Išli su iz Humske na Mali Kalemegdan i obratno mnogi, što domaći, što strani. Možemo da se prisetimo samo nekih: Zorana Slavnića, Dražena Dalipagića, Dejana Tomaševića, Mlađana Šilobada (dva puta prešao iz Zvezde u Partizan), Vlada Divca, Miloša Vujanića... Od onih s inostranim papirima tu su Lorens Roberts, Tarens Kinzi, Kodi Miler Mekintajer, Džejms Gist i ovaj spisak može da se nastavi u nedogled, posebno jer strancima boja dresa - ma šta pričali - ne definiše život. Međutim, Vildoza je otišao korak dalje. Vildoza u svom životopisu može da se pohvali i da je nosio najpre dres Panatianikosa, s kojim je osvojio Evroligu, a potom direktno iz zelenog dela Atine prešao u Olimpijakos, što je u Grčkoj jednako kontroverzno koliko i ovde. Tako je, Argentinac je postao jedini igrač u istoriji igre pod obručima koji je uspeo da bude deo sva četiri aktera dva najveća rivalstva u evropskoj košarci, što je do sada bilo nemoguće. U Atini se snašao s promenom klupskih boja.