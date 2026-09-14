LUDI TIKET (-), ponedeljak, 209.457 dinara: Selta ga zakucala kao ekser

Kada se udobno smestiš, otvoriš Mozzart listu, ili aplikaciju i pustiš mašti na volju, može da nastane maestralan tiket o kom će brujati cela ekipa! Na ovom tiketu nanizano je čak osam fantastičnih parova, kombinujući fudbalska uzbuđenja širom Evrope i odbojkaški okršaj naše reprezentacije. Od Čeha, preko uzbudljive nemačke Cvajte, pa sve do spektakla u Mančesteru i meča Finska – Srbija na Evropskom prvenstvu, sve je išlo kao po loju i zelene kvačice su se samo ređale. Ukupna kvota popela se na vrtoglavih 190,42, a potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 209.457 dinara na uloženih 1.000 dinara.

Međutim, sportska sreća ume da bude neverovatno surova, a fudbalski bogovi su na meču španske Primere između Selte i Malage režirali scenario koji kida živce. Tipovalo se na čistu pobedu Selte uz kvotu 1,75, ali utakmica je završena rezultatom 1:1, što je značilo samo jedno – pad na jedinom preostalom paru srušio je snove o maksimalnoj isplati. Kada te tako „proda“ jedan jedini meč na samom kraju, bol i bes su neopisivi, jer te samo sitnica delila od velike sportske pobede.

Ipak, u Mozzartu pad manje boli, jer je igrač ispunio uslov za čuveni benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je tiket imao više od četiri para i pogođenu kvotu veću od 99, aktiviralo se pravilo koje petostruko uvećava uloženi novac. Umesto da ostane praznih rukava, igrač je na osnovu ovog benefita momentalno inkasirao 5.000 dinara.

Pored ovog benefita, Mozzart kladionica je uvela i revolucionarne MOZZART RELAX opcije koje donose ranu isplatu i čine tiket dobitnim čak i ako odigrani tip na kraju ne prođe. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

MOZZART RELAX - TIKET TI ODMAH POSTANE DOBITAN