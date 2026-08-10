Bogosavac: Čerčesov zna put do titule, zadržali smo srce tima

Čerčesov je posle odlaska sa kormila reprezentacije Rusije, koju je vodio od 2016. do 2021. godine, bio trener Ferencvaroša dve godine, da bi potom bio selektor Kazahstana.

18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)

Jedan od onih koji su oduševljeni radom Čerčesova je i srpski fudbaler, Miroslav Bogosavac, nedavno je izneo smelu prognozu:

"Naravno da verujem da će Čerčesov voditi Ahmat ka tituli. Osvojio je mnogo trofeja, on zna kako se to radi. Na nama je da radimo ono što trener traži od nas, videćemo šta će od svega biti. Mislim da smo do sada pokazali da možemo da se takmičimo za vrh tabele", rekao je Bogosavac.

Ahmat je tokom leta imao pripreme u Srbiji, tačnije na Zlatiboru.

"Bilo nam je zaista jako lepo. Drago mi je da se momcima svidela Srbija. Imali smo zaista uspešan trening kamp i nadam se da će to doneti dobre rezultate. Zadržali smo srce tima, doveli nekoliko pojačanja koja su već demonstrirala svoj kvalitet i pomogla nam, naročito protiv Lokomotive", dodao je Bogosavac.

Čerčesov je svestan da igra ekipe može da bude znatno bolja. Gostovanje Krasnodaru u kupu zahtevalo je da se igrači pre svega odmore i revitalizuju, pre nego što se počelo sa pripremama za meč sa Fakelom.

"Po povratku iz Krasnodara, imali smo trening oporavka. Mislim da smo tamo odigrali zaista dobar meč i uzeli bod. Na terenu u Krasnodaru video sam ono što sam želeo, karakter, taktičku spremnost i želju za pobedom. Svi su odigrali zaista dobro, mislim da svako može da bude zadovoljan našim izdanjem u Krasnodaru", kaže Čerčesov.

Trener ekipe iz Groznog je ipak svestan da je najvažnije krenuti sa pobedama.

"Mi i Fakel smo bili zimus u istom hotelu na pripremama. Video sam kako rade, poznajem njihovog trenera i znam koliko ljudi u Voronježu podržavaju svoj tim. Isto tako znamo da nam u prvenstvu niko neće ništa poklanjati, naročito na startu sezone. Moramo da budemo spremni na sve", zaključio je Čerčesov.

Ahmat je u prvom kolu sa Lokomotivom u gostima odigrao 1:1, da bi potom kod kuće izgubio od Spartaka (1:2). Što se tiče Fakela, on je krenuo loše, sa tri poraza.

Na startu je kod kuće izgubio od Dinama iz Mahačkale (1:2), potom u gostima u Krasnodaru (3:2), da bi u kupu na svom terenu izgubio od Dinama iz Moskve sa 0:1.

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RUSIJA, 3. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov – Baltika 0:2 (0:1)

/Ćivić 3, Žil 81/

Lokomotiva Moskva – Akron Toljati 0:0

CSKA Moskva - Rostov 0:0

Nedelja

Dinamo Moskva - Dinamo Mahačkala 3:1 (0:0)

/Marinkin 77, Skopincev 79, An. Mirančuk 90+3 - Agalarov 81/

Zenit - Rodina 1:2

/Glušenkov 23 - Garibjan 59, 65/

Spartak Moskva - Krasnodar 1:2 (1:2)

/Ugalde 2 - Olasa 5, Batši 10/

Rubin - Orenburg 1:1 (0:0)

/Tataev ag 60 - Cenov 48/

Ponedeljak

18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)

*** kvote su podložne promenama