Srbe cene u Glazgovu, Kosta Nedeljković bi mogao kod Dragojevića

Rendžers je u nedelju pretrpeo poraz od Hibernijana (1:2) u škotskom Premijeršipu, pa već ima zaostatak od pet bodova za rivalom Seltikom. Klub sa Ajbroksa je tokom ovog leta već doveo devet novih igrača, ali tu ne želi da se zaustavi, pošto Rekord piše da istovremeno radi i na transferu krilnog fudbalera PSV Ajndhovena Kuhaiba Dioša, čija se vrednost procenjuje na sedam miliona evra.

Vesi iz Škotske usledile su je neposredno nakon što su lokalni mediji u Birmingemu pokrenuli temu da se Kosta Nedeljković se izgleda nalazi se pred velikom šansom da dokaže svoje mogućnosti treneru Aston Vile Unaju Emeriju i izbori se za mesto u timu za predstojeću sezonu. Portal Birmingham live istakao je da srpski desni bek ima priliku da se nametne, pogotovo nakon što je Andres Garsija otišao na pozajmicu u Hetafe, čime se otvorio prostor na desnom boku.

U emisiji Claret & Blue, novinar ovog portala Džon Taunli analizirao je situaciju i mogućnost da Nedeljković ostane u Vili i konkuriše za prvi tim, poručivši da bi uvođenje mladog Srbina kao zamene za Metija Keša moglo značajno da rastereti klupski budžet i usmeri ga na druge prioritete, poput pojačanja na desnom krilu, na levom beku, posle odlaska Luke Dinja, ali i u veznom redu.

„To nije ogromna količina novca u modernom fudbalu, čak ni za Vilu, ali postoje drugi prioriteti. Nisam spreman da kažem da je odjednom postao vrhunski desni bek u Premijer ligi, to moram da vidim u takmičarskim utakmicama, ali ne bih imao ništa protiv toga da mu se pruži prilika da bude Kešov zaenik. Ne nužno direktna zamena, već neko ko može da ga zameni kad mu je potrebno“, rekao je između ostalog Taunli.

Dvadesetogodišnji desni bek je u dosadašnjoj predsezoni upisao četiri nastupa i zabeležio jednu asistenciju - u uvodnom meču protiv ekipe Indonesia Ol Stars. Dobre igre donele su mu i nagradu u vidu prijave za utakmicu Superkupa Evrope koja se igra u sredu (21.00), gde bi mogao da zabeleži nastup u okršaju protiv aktuelnog osvajača Lige šampiona, Pari Sen Žermena.

Ostaje da se vidi šta će biti ukoliko Rendžers konkretizuje svoje namere i krene u realizaciju transfera. Sasvim sigurno će zavisiti i od toga da li su u Glazogovu spremni da ponude ozbiljnu minutažu igraču koji vapi za minutima na vrhunskom nivou.