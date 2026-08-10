Ne, ne, to nije bio penal: Iz Škotske se čuje glas u korist Vanje Dragojevića
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 09:34
Trener Rendžersa i nekadašnji prvotimac Hibsa o spornoj odluci sudija
Prvi put otkako je zadužio opremu Glazgov Rendžersa Vanja Dragojević je bio starter. I izdržao je samo poluvreme. Kada se posmatra površno, doskorašnji kapiten Partizana bi mogao da bude krivac za poraz Glazgov Rendžersa od Hibernijana (1:2), ali na osnovu glasova koji stižu iz Škotske Srbin je zapravo amnestiran odgovornosti za skrivljen penal.
Jer, prema oceni trenera kluba sa Ajbroksa, kao i pojedinih analitičara, duel iz 11. minuta, kada su se u kaznenom prostoru domaćina međusobno povlačili Dragojević i Džejson Ker, nije smeo da bude okarakterisan kao prekršaj novog veziste Rendžersa.
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Zapravo, arbitar na terenu ga inicijalno nije ni dosudio, da bi tek posle intervencije iz VAR sobe pokazao na belu tačku, a Vanju sankcionisao žutim kartonom.
„Pogrešna sudijaka odluka dovela do toga da u ranoj fazi meča jurimo prednost protivnika. Iznenada smo kažnjeni penalom. Nisam odmah shvatio šta se dešava, ali kada se pogledao snimak, siguran sam da ono nije bio penal. Moja ocena je da VAR nije trebalo da interveniše i da pozove glavnog sudiju“, smatra Derek Mekins, trener Glazgov Rendžersa. „Sami smo krivi što smo propustili prilike u prvom poluvremenu i što nismo igrali dovoljno ofanzivno, ali da se još jednom vratim na situaciju iz uvoda meča. Ne mislim da je ono penal. Kontakt je bio veoma blag, iznenađen sam što je sudija doveden pred monitor“.
Gledajući sa strane, pre bi se reklo da je defanzivac Hibernijana povukao Dragojevića na travu nego što je Srbin napravio prekršaj.
„Cela situacija ne izgleda dobro za Dragojevića, ali nije ni penal. Neverovatno je da je dosuđen. Nema potrebe da se ovde uključuje VAR. Tačno je da je Dragojević podigao ruku, ali sudija je trebalo da dozvoli čvršće duele“, ocenio je Majkl Stjuart, nekadašnji vezista Mančester junajteda, Hartsa i baš Hibernijana.