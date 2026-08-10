Ne, ne, to nije bio penal: Iz Škotske se čuje glas u korist Vanje Dragojevića

Prvi put otkako je zadužio opremu Glazgov Rendžersa Vanja Dragojević je bio starter. I izdržao je samo poluvreme. Kada se posmatra površno, doskorašnji kapiten Partizana bi mogao da bude krivac za poraz Glazgov Rendžersa od Hibernijana (1:2), ali na osnovu glasova koji stižu iz Škotske Srbin je zapravo amnestiran odgovornosti za skrivljen penal.

Jer, prema oceni trenera kluba sa Ajbroksa, kao i pojedinih analitičara, duel iz 11. minuta, kada su se u kaznenom prostoru domaćina međusobno povlačili Dragojević i Džejson Ker, nije smeo da bude okarakterisan kao prekršaj novog veziste Rendžersa.