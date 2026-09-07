Sve što on radi ima smisla: Rodri, pojačanje za koje Barsa nije ni znala da joj treba
Vreme čitanja: 5min | pon. 07.09.26. | 09:25
Ali bi mogla da dobije i više od onoga čemu se nadala
Osnovni cilj bio je jasan još tamo u junu, pre no što je počeo Mundijal. Rafinja je fantastičan igrač, ali nije devetka. I posle odlaska Roberta Levandovskog sportski sektor Barselone je sav svoj fokus usmerio ka Atletikovom Hulijanu Alvarezu. Rodri? On se tu našao nekako slučajno. Pre toga samo što nije promovisan u Realovo pojačanje. U stvari jedan naslov ga je i promovisao.
“Rodri je sledeći”, pisalo je.
Samo što nije bio. Niko ne zna tačno zašto. Jer svi znaju da je Realov dres – bez obzira na to što je on kao madridsko dete igrao u Atletikovoj akademiji – bio san španskog reprezentativca. Oprostio im je i što su, ljuti zbog toga što Zlatna lopta nije završila u rukama Vinisijusa, zabranili kompletnoj delegaciji da prisustvuje Rodrijevom krunisanju 2024.
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Tada je bio igrač Mančester Sitija. Ovog leta mu je proradila nostalgija. Zvao je i Pari Sen Žermen, ali on je hteo samo nazad kući. I kad se javio Real svi su mislili da je to – to. Barsu isprva niko nije pominjao. Šta se međuvremenu desilo? Niko ne zna tačno. Jedni pišu da im Rodri nije zaboravio što ga nisu doveli 2019. kada su imali Kazemira, Luku Modrića i Tonija Krosa. To ne zvuči baš logično. Drugi tvrde da je Real opet oklevao, da je čak jedan od zvaničnika u klubu rekao da je Rodri dobar igrač, ali da “previše usporava loptu” dok je Kraljevskom klubu potreban dinamičan, fiziči dominantan vezista. Treći tvrde da se Florentino Perez samo nije dovoljnom potrudio. Delom zato što je mislio da je sve gotovo. Delom možda i zato što je Rodri bio predizborno obećanje Florentinovog protivkandidata Enrikea Rikelmea.
Kad je Đoan Laporta shvatio da postoji neki zastoj brzo je reagovao. Zvao je odmah. Zvao je i sportski direktor Deko i trener Hansi Flik. I sedmorica Rodrijevih saigrača iz reprezentacije sa kojima je ovog leta osvojio titulu prvaka sveta. Zvanično objašnjenje fudbalera bilo je da mu stil fudbala više odgovara.
Mančester Siti je dobio fiksnih 60.000.000 evra, još 15.000.000 bi mogao u bonusima, od kojih je tačno 11.000.000 maltene garantovano. Rodriju godišnje 15.000.000 evra, više no što je imao u Engleskoj. Nije dakle bio jeftin, iako je veliko pitanje da li bi ga Barsa i zvala da se Frenki de Jong nije povredio. Ali legendarni Horhe Valdano – nekada igrač i trener Reala – najbolje je to objasnio.
“Rodrijev ugovor zaista vredi te pare. Nekih 35.000.000 evra zbog onoga što donosi Barseloni. I jedno 40.000.000 evra zbog onoga što oduzima Realu. U Madridu bi napravio revoluciju. Sve bi popravio”.
U Barseloni to nije morao da radi. Jer on je od Barse učio. Konkretno od Serhija Busketsa, koga je i nasledio u dresu Furije kad je ovaj otišao u reprezentativnu penziju.
“Gledam Busketsa stalno i učim od njega. Od njega i drugih. Jer oni su postavilli temelje nečega što sam znao da moram da pratim”, govorio je svojevremeno.
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U međuvremenu je Rodri izrastao u najboljeg vezistu sveta. “Savršeni kompjuter”, hvalio ga je selektor Luis de la Fuente. Pa opet, njegov dolazak na stadion Kamp Nou nije protekao bez dilema. Da li u njegovim 30-godišnjim nogama ima još fudbala? Da li se zasitio? Da li Barsa ima para da se troši na mestima na kojima je dobro popunjena, a ne u špicu? I kako će Rodri, dođavola, sa Pedrijem s kojim se nikako nije namestio u državnom timu?
Sve to je zaboravljeno posle prve Rodrijeve utakmice u startnih 11 Barselone. Na Mestalji je Valensija potopljena. A iako su Lamin Jamal, Fermin Lopez, Entoni Gordon dobijali hvalospeve zbog golova i asistencija niko nije mogao da ne primeti da je Rodri imao i te kako važnu ulogu u pobedi od 5:0. I sam Pedri je rekao…
“Svi govore da Rodri i ja ne funkcionišemo dobro kad smo zajedno na terenu, ali istina je da je pored njega baš lako igrati. Brzo ćemo mi da se nađemo”.
I zaista je lako kada Rodri igra kao na Mestalji. Pedriju je udelio 19 pasova, više nego bilo kom drugom saigraču. Ukupno ih je poslao 83, samo dva nisu završila gde je trebalo. Čak 55 pasova bila su u protivničkoj polovini terena, jedan samo neprecizan. Dugi pasovi? Savršeni – pet od pet. Ako svi krenu u presing, eto lopte za Lamina Jamala. Usput je radio i prljav posao, rival oduzeo šest lopti, dve u svom kaznenom prostoru, kad je bilo gusto dakle. Izgubio je samo jednu.
Najbitnije: Barselona nije izgledala kao ona luda družina što može svakome da da deset, ali od svakoga i da primi pet. Jadao se zbog toga Hansi Flik još posle pobede nad Rajo Valjekanom (5:2), apelovao na igrače da nekad stanu na loptu, da tako sačuvaju energiju. Rodri je sve to čuo. Spuštao se po loptu, davao Pedriju i Ferminu slobodu da komotnije krenu naped, štoperima poručivao ko gde treba da stoji i na kojoj razdaljini, a svaki put kada bi se domaći zaleteli, Rodri bi uzeo loptu u noge i nikome je ne bi dao.
Ima taj jedan snimak koji sada svi dele po društvenim mrežama, kada Rodri pored dvojice Valensijinih fudbalera, uzima loptu u Barsinom šesnaestercu, drži je maltene do korner zastavice, onda okreće rivala i loptom od nekih 20 metara otvara kontru Katalonaca. Mnogi se sada šale i pitaju da li bi ovo mogao i Realov Fede Valverde ili bi je za svaki slučaj nabio u tribine.
To su naravno navijačka prepucavanja i uprošćavanaja fudbalske igre. Ali Rodri sa svojim iskustvom i mirnoćom u igri jeste kontrateža mladalačkoj energiji i trku Jamala, Pedrija i ostalih. Kao takav je baš onaj što će sve njih učiniti još boljim nego što jesu. I ako je suditi po ovim prvim Rodrijevim utakmicama, Barselona je u njemu dobila vrhunsko pojačanje, iako uopšte nije znala ni koliko joj je ono potrebno.
“Sve što on radi ima smisla”, egzaltiran je posle meča bio i Hansi Flik.
A, ovo je bila samo prva. Najbolje tek sledi.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)
/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/
Malaga - Levante 0:0
Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)
/Fernandez 90+8 - Stasin 85/
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama