Sve što on radi ima smisla: Rodri, pojačanje za koje Barsa nije ni znala da joj treba

Samo što nije bio. Niko ne zna tačno zašto. Jer svi znaju da je Realov dres – bez obzira na to što je on kao madridsko dete igrao u Atletikovoj akademiji – bio san španskog reprezentativca. Oprostio im je i što su, ljuti zbog toga što Zlatna lopta nije završila u rukama Vinisijusa , zabranili kompletnoj delegaciji da prisustvuje Rodrijevom krunisanju 2024.

Osnovni cilj bio je jasan još tamo u junu, pre no što je počeo Mundijal. Rafinja je fantastičan igrač, ali nije devetka. I posle odlaska Roberta Levandovskog sportski sektor Barselone je sav svoj fokus usmerio ka Atletikovom Hulijanu Alvarezu . Rodri ? On se tu našao nekako slučajno. Pre toga samo što nije promovisan u Realovo pojačanje. U stvari jedan naslov ga je i promovisao. “ Rodri je sledeći ”, pisalo je.

Tada je bio igrač Mančester Sitija. Ovog leta mu je proradila nostalgija. Zvao je i Pari Sen Žermen, ali on je hteo samo nazad kući. I kad se javio Real svi su mislili da je to – to. Barsu isprva niko nije pominjao. Šta se međuvremenu desilo? Niko ne zna tačno. Jedni pišu da im Rodri nije zaboravio što ga nisu doveli 2019. kada su imali Kazemira, Luku Modrića i Tonija Krosa. To ne zvuči baš logično. Drugi tvrde da je Real opet oklevao, da je čak jedan od zvaničnika u klubu rekao da je Rodri dobar igrač, ali da “previše usporava loptu” dok je Kraljevskom klubu potreban dinamičan, fiziči dominantan vezista. Treći tvrde da se Florentino Perez samo nije dovoljnom potrudio. Delom zato što je mislio da je sve gotovo. Delom možda i zato što je Rodri bio predizborno obećanje Florentinovog protivkandidata Enrikea Rikelmea. Kad je Đoan Laporta shvatio da postoji neki zastoj brzo je reagovao. Zvao je odmah. Zvao je i sportski direktor Deko i trener Hansi Flik. I sedmorica Rodrijevih saigrača iz reprezentacije sa kojima je ovog leta osvojio titulu prvaka sveta. Zvanično objašnjenje fudbalera bilo je da mu stil fudbala više odgovara.

Mančester Siti je dobio fiksnih 60.000.000 evra, još 15.000.000 bi mogao u bonusima, od kojih je tačno 11.000.000 maltene garantovano. Rodriju godišnje 15.000.000 evra, više no što je imao u Engleskoj. Nije dakle bio jeftin, iako je veliko pitanje da li bi ga Barsa i zvala da se Frenki de Jong nije povredio. Ali legendarni Horhe Valdano – nekada igrač i trener Reala – najbolje je to objasnio.

“Rodrijev ugovor zaista vredi te pare. Nekih 35.000.000 evra zbog onoga što donosi Barseloni. I jedno 40.000.000 evra zbog onoga što oduzima Realu. U Madridu bi napravio revoluciju. Sve bi popravio”. U Barseloni to nije morao da radi. Jer on je od Barse učio. Konkretno od Serhija Busketsa, koga je i nasledio u dresu Furije kad je ovaj otišao u reprezentativnu penziju.

“Gledam Busketsa stalno i učim od njega. Od njega i drugih. Jer oni su postavilli temelje nečega što sam znao da moram da pratim”, govorio je svojevremeno. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate! U međuvremenu je Rodri izrastao u najboljeg vezistu sveta. “Savršeni kompjuter”, hvalio ga je selektor Luis de la Fuente. Pa opet, njegov dolazak na stadion Kamp Nou nije protekao bez dilema. Da li u njegovim 30-godišnjim nogama ima još fudbala? Da li se zasitio? Da li Barsa ima para da se troši na mestima na kojima je dobro popunjena, a ne u špicu? I kako će Rodri, dođavola, sa Pedrijem s kojim se nikako nije namestio u državnom timu? Sve to je zaboravljeno posle prve Rodrijeve utakmice u startnih 11 Barselone. Na Mestalji je Valensija potopljena. A iako su Lamin Jamal, Fermin Lopez, Entoni Gordon dobijali hvalospeve zbog golova i asistencija niko nije mogao da ne primeti da je Rodri imao i te kako važnu ulogu u pobedi od 5:0. I sam Pedri je rekao…

“Svi govore da Rodri i ja ne funkcionišemo dobro kad smo zajedno na terenu, ali istina je da je pored njega baš lako igrati. Brzo ćemo mi da se nađemo”.