Partizanove tri poruke: FSS, svaka čast na doslednoj borbi za regularnost (VIDEO)

Kako u nedelju uveče, tako i u ponedeljak ujutru. Mrzovoljno. U Humskoj uveravaju da je mrzovolja podstaknuta odlukama Nenada Minakovića tokom 180. večitog derbija i zato su na reči Saše Ilića, izgovorene najpre pred kamerom TV Arena sport, potom i na zvaničnoj konferenciji za medije, rešili da reaguju.

Doduše, niko zvanično, imenom i prezimenom kao šef stručnog štaba, već skriveni iza klupskog Tviter naloga, sa koga su p(r)ozvali Fudbalski savez Srbije da nije istrajan u želji da sve u ovdašnjem fudbalu bude pod konac. A nije. Suđenje je samo jedan primer.