Ne može Partizan da postigne golova koliko može da ih primi sa peterca (VIDEO)

Oni koji gledaju sve utakmice Partizana ne moraju ni da gledaju kolonu primljenih pogodaka, jer im je jasno sve pored očnog vida: crno-beli imaju najgori sastav odbrane u poslednjih 40 godina. Neverovatno je u kakvom sastavu zadnje linije je klub iz Humske 1 dozvolio sebi da istrči na 180. večiti derbi.

Posle osmog kola Mozzart Bet Superlige Partizan je na 12. mestu tabele. Po broju primljenih golova, tri kluba su lošija od njega. Jedan plus jedan uvek je dva, pa ako se neko pita kako su crno-beli završili na takvom mestu tabele, pri samom dnu, gde nisu bili nikad od raspada velike Jugoslavije – eto odgovora.

Konstanta od početka sezone je da Partizan prima golove sa peterca. Nešto što se retko viđa u profesionalnom fudbalu na iole pristojnom nivou. Jednom može da se desi, ali timu Saše Ilića se to dešava redovno. Novi napadač Crvene zvezde Bamba Dijeng upisao je prvi gol na derbijima tako što je mogao komotno da se ušeta sa loptom u mrežu. Pao mu je fudbal na nogu na pet metara od gola Partizana, oko njega nije bilo nikog ko bi mu zasmetao da samo ćušne fudbal preko crte za 1:0.

Partizan je u Španiji od Hetafea primio sličan gol: Unal je u 10. minutu sam kao duh sa peterca poslao loptu u gol posle centaršuta Mohike. Ta lopta je letela više od 30 metara, a špic madridskog tima je stigao do nje lagano i neometano kao na treningu.

Dva gola na isti način Partizan je primio od Mladosti u Lučanima. Prvo je Tašovski u 12. minutu sa pet metara sproveo centriranu loptu, pa je onda i Todosijević u 36. minutu takođe iz neposredne blizine poslao fudbal u mrežu, a da nije bilo nikog ni da mu zasmeta.

Orijom Lebi je pobedu IMT-u u Humskoj (2:1) doneo golom u 91. minutu tako što je razgrnuo štopere crno-belih i na petercu obišao i golmana i poslao loptu u mrežu. I u prvom kolu je Zemun došao do pogotka za 1:1 tako što je Petrović dobio loptu iza leđa odbrane Partizana i ostao potpuno sam u situaciji „jedan na jedan“ sa golmanom Miloševićem. U Šapcu protiv Mačve Partizan je sa igračem više primio gol za 1:1 tako što je Vidakov sa metra od gol-crte došao do lopte i poslao je u mrežu. Ali, hajde, bilo je to posle kornera, pa da kaže čovek da se u defanzivi nisu dobro „prebrojali“. A, tu je i gol Uroša Sremčevića za pobedu kragujevačkog Radničkog u Humskoj, koji nije sa peterca, nego tri metra veće udaljenosti, ali opet sam kao na treningu, nikog oko njega, mogao je da bira gde će da šutne i pogodi. I Jakuba Silue je sa peterca dao gol glavom za OFK Beograd Mozzart Bet, jedino što je taj pogodak došao na 3:0 za Partizan.