Niko se neće sećati Derika Rouza
Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 09:14
Najmlađi MVP u istoriji misli da ga niko neće pamtiti
Mnogi ljubitelji NBA lige, pogotovo oni zagriženi, stidljivo sklanjaju suzu koja sama krene kada se u priču ubaci Derik Rouz, ruža koja nikada nije skroz procvala. Nekadašnji prvi pik na draftu je odmah po ulasku u najjaču košarkašku ligu sveta pokazao da će biti sila i već u trećoj sezoni bio je MVP, do dana današnjeg najmlađi u istoriji. Očekivalo se da vlada ligom sa Čikago Bulsima - koje je konačno vratio među samu elitu skoro deceniju i po posle Majkla Džordana - ali povrede su uradile svoje. Konkretno, uništile su karijeru eksplozivnog plejmejkera, koji je od jednog od najboljih igrača NBA lige postao onaj košarkaš za kog se kaže "ulice neće zaboraviti".
To i brine sada Derika Rouza, koji smatra da ga ljubitelji košarke jednog dana više neće pamtiti. Zašto mu je to palo na pamet, ko će ga znati, pošto je jednostavno nemoguće da niko neće znati ko je najmlađi MVP u istoriji NBA lige i ko je poslednji vođa nekih jakih Čikago Bulsa, koji su mogli da se nadaju i finalu konferencije. Pa i posle Čikaga, bilo je dešavanja koja bi mogla negde da se zapišu, zapamte i prepričavaju za te mlađe generacije, za koje Rouz misli da će ga zaboraviti.
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Zna i kako bi voleo da ga pamte, ako ga zapamte, što je i objasnio u razgovoru za "Sports Illustrated".
"Voleo bih da me pamte po tome da sam igrao čvrsto i jako. Voleo bih da pamte da sam bio pobednik. Ipak, iskreno, s obzirom na to kako je moja priča tekla i kako se sve odvijalo, neće me ljudi pamtiti. Biće potrebno da neko dete zaista uloži trud i istraži moju priču i moju karijeru kako bi saznalo ko sam uopšte bio. Ima mnogo navijača i igrača danas koji ne znaju ko je Vilt Čemberlen, a on je oborio gomilu rekorda, osvojio brojne nagrade i imao neverovatna, istorijska dostignuća. I pored toga, današnja deca ne znaju ko je Vilt. Ne znaju ni ko je Bil Rasel, a on ima najviše šampionskih titula u istoriji", kaže Rouz.
Zaključak mu je da ga neće pamtiti, ali ako neko bude znao ko je...
"Zato, ko sam ja da kažem da će mene neko pamtiti? Verovatno neće. Ali ako neko bude znao ko sam ja bio, ako neko dete to bude znalo, nadam se da neće biti slučajnost to što zna ko sam", jasan je nekadašnji plejmejker.
Kada pogledamo šta kažu dostignuća – najmlađi MVP u istoriji, trostruki Ol star, član najbolje petorke NBA lige, ruki godine, povučen broj 1 u Čikago Bulsima, prosek u karijeri 17,4 poena, 3,2 skoka i 5,2 asistencije. Dva zlata na prvenstvima sveta sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Stil igre, zakucavanja, prodori, one poludistance...
Teško da neko neće pamtiti Derika Rouza ili da se o njemu neće pričati u bilo kom trenutku.