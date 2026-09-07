Niko se neće sećati Derika Rouza

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Zna i kako bi voleo da ga pamte, ako ga zapamte, što je i objasnio u razgovoru za "Sports Illustrated".

"Voleo bih da me pamte po tome da sam igrao čvrsto i jako. Voleo bih da pamte da sam bio pobednik. Ipak, iskreno, s obzirom na to kako je moja priča tekla i kako se sve odvijalo, neće me ljudi pamtiti. Biće potrebno da neko dete zaista uloži trud i istraži moju priču i moju karijeru kako bi saznalo ko sam uopšte bio. Ima mnogo navijača i igrača danas koji ne znaju ko je Vilt Čemberlen, a on je oborio gomilu rekorda, osvojio brojne nagrade i imao neverovatna, istorijska dostignuća. I pored toga, današnja deca ne znaju ko je Vilt. Ne znaju ni ko je Bil Rasel, a on ima najviše šampionskih titula u istoriji", kaže Rouz.

Zaključak mu je da ga neće pamtiti, ali ako neko bude znao ko je...

"Zato, ko sam ja da kažem da će mene neko pamtiti? Verovatno neće. Ali ako neko bude znao ko sam ja bio, ako neko dete to bude znalo, nadam se da neće biti slučajnost to što zna ko sam", jasan je nekadašnji plejmejker.

Kada pogledamo šta kažu dostignuća – najmlađi MVP u istoriji, trostruki Ol star, član najbolje petorke NBA lige, ruki godine, povučen broj 1 u Čikago Bulsima, prosek u karijeri 17,4 poena, 3,2 skoka i 5,2 asistencije. Dva zlata na prvenstvima sveta sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Stil igre, zakucavanja, prodori, one poludistance...

Teško da neko neće pamtiti Derika Rouza ili da se o njemu neće pričati u bilo kom trenutku.