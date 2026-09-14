LUDI TIKET, ponedeljak, 46.736 dinara: Namirisao je pobedu Voše nad Parnim valjkom

Čestitamo na neverovatnom dobitku! Čovek koji je odigrao vanserijski, „ludi“ tiket koji se viđa jednom u životu i pokazao kako se uz vrhunski osećaj za igru stiže do spektakularnog rezultata, zaslužuje svako poštovanje. Na tiketu se našlo čak 10 parova pažljivo probranih fudbalskih mečeva širom Evrope, a ukupna pogođena kvota iznosila je fantastičnih 203,2. Sa skromnom uplatom od samo 200 dinara, njegova predikcija je bila nepogrešiva od prve do poslednje utakmice, što je rezultiralo maksimalnom isplatom i čistim dobitkom koji iznosi fenomenalnih 46.736,81 dinara.

Ono što ovaj uspeh čini još slađim i finansijski moćnijim jeste činjenica da je na ukupnu isplatu dobio i sjajan vetar u leđa kroz SUPER MULTI BONUS. Ovaj fantastični benefit Mozzart kladionice nagradio je vašu hrabrost da spojite ovoliki broj parova i doneo vam dodatnih 6.096 dinara bonusa na već postojeći dobitak. Upravo je ta moćna kombinacija strpljenja, fudbalskog znanja i sjajnih bonus akcija pretvorila ovaj tiket u pravo remek-delo sportskog klađenja.

Gledajući same parove, prošao je kroz pravu rolerkoster dramu na terenima širom Evrope, ali su svi favoriti i kombinacije golova na kraju ispoštovali vašu viziju. Od ubedljivih pobeda poput Fajenorda (0:7) i Lajpciga (5:0), preko rutinskog trijumfa Crvene zvezde protiv IMT-a (0:1), pa sve do najtežih i najvrednijih tipova poput pobede Mančester Sitija u gradskom derbiju (kvota 2,25), Atletiko Madrida u gostima (kvota 2,20) i neverovatnog trijumfa Vojvodine nad Partizanom koji je nosio ogromnu kvotu od 2,85. Pazite sad, i da je Partizan preokrenuo, njegov prolaz bi bio obezbeđen, jer je 0:2 za Vošu sa poluvremena, golovima Kolarevića u 17. i 34. minutu, osiguralo njegovu dvojku. To je ta sila Mozzart RELAX benefita koji ti pruža šansu da mečeve pratiš i prolaziš mnogo opuštenije nego inače. Svaka čast na majstorstvu, ovaj tiket ide pravo u istoriju dobitnih tiketa!