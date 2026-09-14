LUDI TIKET, ponedeljak, 46.736 dinara: Namirisao je pobedu Voše nad Parnim valjkom

Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 09:15

Samo gledaj kako je čovek sastavio 10 izuzetno jakih tipova, a ono što je najvažnije, zbog vođstva Vojvodine od 0:2 na poluvremenu, tip je osiguramo Mozzart relax benefit

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 13.09.26 07:11:14
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Malmo
Orgryte
4:1 (0:0)
kmb
1&3+
1.7
Ham Kam
Molde
1:5 (0:1)
ki
2
1.67
Brest
PSG
0:1 (0:1)
ki
2
1.25
Club Brugge
Antwerp
3:1 (1:1)
kmb
1&3+
1.43
Sociedad
Atl.Madrid
0:3 (0:0)
ki
2
2.2
RB Leipzig
Hamburger
5:0 (2:0)
kmb
1&3+
1.45
Zwolle
Feyenoord
0:7 (0:3)
ki
2
1.45
Man.Utd.
Man.City
0:1 (0:0)
ki
2
2.25
IMT
Crvena Zvezda
0:1 (0:1)
ki
2
1.35
Partizan
Vojvodina
2:3 (0:2)
ki
2
2.85
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 203.20
Dobitak: 46.736,81 RSD

Čestitamo na neverovatnom dobitku! Čovek koji je odigrao vanserijski, „ludi“ tiket koji se viđa jednom u životu i pokazao kako se uz vrhunski osećaj za igru stiže do spektakularnog rezultata, zaslužuje svako poštovanje. Na tiketu se našlo čak 10 parova pažljivo probranih fudbalskih mečeva širom Evrope, a ukupna pogođena kvota iznosila je fantastičnih 203,2. Sa skromnom uplatom od samo 200 dinara, njegova predikcija je bila nepogrešiva od prve do poslednje utakmice, što je rezultiralo maksimalnom isplatom i čistim dobitkom koji iznosi fenomenalnih 46.736,81 dinara.

Ono što ovaj uspeh čini još slađim i finansijski moćnijim jeste činjenica da je na ukupnu isplatu dobio i sjajan vetar u leđa kroz SUPER MULTI BONUS. Ovaj fantastični benefit Mozzart kladionice nagradio je vašu hrabrost da spojite ovoliki broj parova i doneo vam dodatnih 6.096 dinara bonusa na već postojeći dobitak. Upravo je ta moćna kombinacija strpljenja, fudbalskog znanja i sjajnih bonus akcija pretvorila ovaj tiket u pravo remek-delo sportskog klađenja.

Gledajući same parove, prošao je kroz pravu rolerkoster dramu na terenima širom Evrope, ali su svi favoriti i kombinacije golova na kraju ispoštovali vašu viziju. Od ubedljivih pobeda poput Fajenorda (0:7) i Lajpciga (5:0), preko rutinskog trijumfa Crvene zvezde protiv IMT-a (0:1), pa sve do najtežih i najvrednijih tipova poput pobede Mančester Sitija u gradskom derbiju (kvota 2,25), Atletiko Madrida u gostima (kvota 2,20) i neverovatnog trijumfa Vojvodine nad Partizanom koji je nosio ogromnu kvotu od 2,85. Pazite sad, i da je Partizan preokrenuo, njegov prolaz bi bio obezbeđen, jer je 0:2 za Vošu sa poluvremena, golovima Kolarevića u 17. i 34. minutu, osiguralo njegovu dvojku. To je ta sila Mozzart RELAX benefita koji ti pruža šansu da mečeve pratiš i prolaziš mnogo opuštenije nego inače. Svaka čast na majstorstvu, ovaj tiket ide pravo u istoriju dobitnih tiketa!

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